La contundente decisión que tomó Facundo Arana tras la acusación de Romina Gaetani

El pasado viernes en LAM (América TV) se destapó un verdadero escándalo luego que Romina Gaetani realizara duras acusaciones contra su excompañero Facundo Arana. "Tuvo actitudes violentas conmigo ahí adentro. Griterío, palabras que no están buenas, golpes en la mesa", comenzó revelando la actriz.

Luego, fue por más y contó detalles de una situación en particular. "Sos una puta falopera. Si fueras hombre, te cagaría a trompadas", reveló la actriz que le gritó el galán en un momento.

Tras las repercusiones de las declaraciones de Gaetani, fue el propio Arana quien decidió tomar cartas en el asunto. El actor se volcó a su cuenta de Instagram para hacer un anuncio muy importante: "Buenas noches. A partir de los hechos ocurridos en los últimos días, hemos tomado la decisión de pedir el patrocinio del estudio del Dr. Fernando Burlando. Gracias".

Al parecer, Arana evalúa tomar medidas legales ante la polémica que generaron los dichos de la actriz en LAM.

Por su parte, este lunes, Ángel de Brito comentó en el ciclo que Yanina Latorre habló con el actor. "¿Es cierto que lloró?", le preguntó el conductor de LAM a la panelista. "Sí, está muy angustiado. Quería aclarar algunas cosas", precisó la mujer de Diego Latorre.

Yanina indicó que el actor le explicó que está "muy caído" y sorprendido con las declaraciones. "Me dijo que no está acostumbrado a esto y que no sabe cómo contestar. Siente que le pasó un camión por encima".

Por último, la panelista informó que Arana está muy sorprendido porque el vínculo entre ellos siempre fue de amistad. "Me aseguro que no puede creer esto, que ellos tenían buena onda", comentó.

En este contexto, Yanina mostró algunos chats privados que mantuvieron los actores. Los mensajes se remontan a 2019, cuando la actriz debutó como cantante y él la felicitó. "Vas a ganar todos los premios del mundo. Sos de otro nivel Romi preciosa. Solo sabé que lo que te decía del suicidio era chiste", se pudo leer.

"Quedate en la Tierra volando fuerte como hacés. La canción es un fuego y tu interpretación, todos los fuegos juntos. ¡Me encantooo!", agregó el actor. "Hola Cachirulo, hablo porque si no, tardo un huevo. Lo presenté en Youtube para subirlo a las redes", le contesta ella.

"Gracias, es hermoso lo que me pusiste. Te quiero. Dale, veámonos. Yo estoy tranca la semana que viene", agregó Romina, a lo que Facundo le ofreció compartir el video en sus redes sociales. "Me quedo con la felicidad de ver que hiciste lo que dijiste que harías. ¡Y viviste! No es chiste. Mandame el video que lo subo a mi Instagram. Estoy orgulloso. Estoy contento, Romi. ¡Quedó increíble! Me voy a Instagram a recomendarte".