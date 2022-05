La revelación de Flavio Azzaro que asombró a más de uno: "Que me perdone..."

Flavio Azzaro no deja de sorprender a sus seguidores en las redes sociales. En las últimas horas, el polémico periodista reveló cuál es el programa de televisión que lo tiene fascinado.

"Sin dudas, @elejercitodelam es hoy mi programa de cabecera. El único que miro o busco", aseguró sobre LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América.

"El clima que generan, temas que no me interesan terminan interesándome, protagonistas que se animan a contar cosas… Es un show adictivo del cholulaje que tanto amamos. #LAM", agregó.

Para finalizar, y tras la sorpresa de muchos de sus seguidores, Azzaro sumó otro tuit dedicado a Beto Casella y a su programa Bendita TV: "Que me perdone @BenditaOk, pero hoy estoy en esta".

Recordemos que la semana pasada, Azzaro volvió a ser noticia luego de un fuerte cruce que protagonizó con Karina Iavícoli, panelista de Socios del Espectáculo (El Trece). Todo comenzó con una pregunta de Iavícoli a Luciana Salazar mientras la mediática hablaba de un supuesto abuso de Martín Redrado. "¿Lo denunciaste por abuso?", le preguntó la periodista.

En este contexto, Azzaro criticó a Iavícoli en su programa de Crónica TV y mostró su indignación. "¿Cómo le va a preguntar eso?, ¿en qué país vive? Digan algo chicas, hay un montón de chicas abusadas que no lo pueden contar en el momento, si esto lo dice un hombre lo echan de todos lados, ¿Cómo se llama ella? ¿Karina?", expresó el periodista.

La respuesta de Iavícoli no tardó en llegar. "Le voy a responder a Asado. Perdón, porque tengo lineadores y con algunas consonantes tengo problemas. No es que te esté tomando el pelo, es que no me sale bien. Me sale Asado", comenzó diciendo.

"El tema es el siguiente. Este chico, que la verdad tiene problemas con todo el mundo, estaba recordando hoy a la mañana que se metió con Messi, con Pampita, con Canaletti, con Moritán, con su compañera Mariana Diarco. ¿Qué quiero decir? A vos no te quiere nadie. Cuando vos te preguntás en qué país vive Iavícoli, vivo en el mismo país que vos, con la diferencia que a mi la gente no me cancela", agregó.

Finalmente, expresó sin pelos en la lengua: "A mí la gente me contrata, me pide fotos, me quiere, se ríe conmigo, me banca las cosas que digo. Vos me parece que estás más cerca de estar haciendo un show en un teatro”, aseveró, y reflexionó que quizá lo contraten porque se vienen las vacaciones de invierno y algún productor lo puede llamar. “Estás mas cerca de quedar fuera de los medios que en los medios".