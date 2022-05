¡Increíble! Jorge Rial respaldó a Yanina Larorre: “Tendría que haber…”

Es sabido que Jorge Rial y Yanina Latorre no se llevan demasiado bien. De hecho, se llevan bastante mal. Pero ahora, sorpresivamente, hubo un acercamiento con buena onda de parte del conductor.



Es que Rial fue entrevistado por LAM en la calle y el tema en cuestión fueron los premios Martín Fierro, que tuvo unos cuantos homenajes a celebridades que estaban presentes en el salón y otros que ya no están.





Pese a que para muchos la del pasado domingo fue uno de los premios Martín Fierro más emocionantes que se recuerden, Jorge Rial pareciera no haberse conmovido demasiado, ya que ni siquiera los vio.



“Sinceramente, no los vi. El Martín Fierro no me provocaba nada. Los premios siempre son repartidos para quedar bien con todos”, comentó el ex conductor de Intrusos.



No obstante, Rial cuestionó el homenaje a Mirtha Legrand, a quien la llamaron al escenario de manera improvisada y le regalaron unos aros. “¿Le dieron unos aros a Mirtha? Eso fue una desprolijidad”, sostuvo.



“Dicen que surgió en el momento”, le acotó el cronista. “Claro, surgió en el momento. ¿Qué, fueron a chorear unos aros? ¿Le dijeron a Yanina Latorre: ‘Vení, dame los aros’?”, dijo Rial, dándole pie al cronista para preguntarle por la terna de panelistas.





“Tendría que haber ganado. Y sí. Sí la ponés como panelista…”, expresó Rial, bancando a la panelista de LAM, quien no logró quedarse con la estatuilla, que finalmente fue para Paulo Kablan.



Por último, Rial opinó que debería haber una terna para programas de chimentos. “Tiene que haber un premio para esos programas. Ahora que no estoy yo, lo tienen que hacer. Me odian en APTRA, hacen cola para odiarme”, cerró.