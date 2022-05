El insólito y costoso regalo que L-Gante le hizo a su hija de 8 meses

Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, cumplió 8 meses de vida y sus padres decidieron homenajearle y presumirla en las redes sociales. Realizaron una gran fiesta para celebrar el día tan especial.



Como es habitual en estos casos, la niña recibió numerosos obsequios, los cuales fueron compartidos por sus padres en las redes sociales, además de otros detalles del festejo.



Tamara, la más activa de los dos en las redes sociales, compartió todo lo que tiene ver con el entorno familiar. De esta manera, se conoció cuál fue el regalo que le hizo el cantante a su pequeña hija.





L-Gante le regaló una camioneta a batería, una Volkswagen Amarok 12v 4x4, un auténtico chiche, cuyo valor ronda los 110 y 130 mil pesos, dependiendo de si se compra en una juguetería o en la conocida plataforma de compra y venta.



Por lo que se vio, la camioneta cuenta con cinturón de seguridad y, si bien la menor la puede manejar ella sola, también cuenta con un control remoto para que el adulto elija el recorrido.



Más allá de esto, para L-Gante no faltaron las habituales críticas por la desatinada idea de regalo por los 8 meses de vida de su hija, por considerarla imprudente y absolutamente desproporcionado.





Y esto tiene un sustento: la edad recomendaba por el fabricante de esta camioneta es a partir de los tres años de edad. Más allá de que la velocidad no es para considerar, no quita que pueda chocar contra algo, incluso en la propia casa.



Sucede que, como es lógico, a tan temprana edad, no haber llegado aún ni al año de vida, todavía no logra un dominio acorde al manejo del obsequio de su padre y podría producirse un accidente.