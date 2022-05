El gesto de Paula Chaves, Mery del Cerro y Gimena Accardi que demuestra su mala relación con la China Suárez

La China Suárez parece vivir un gran presente romántico junto a Rusherking, el joven trapero ex de María Becerra. Sin embargo, meses atrás la actriz no la estaba pasando tan bien. Y es que, un escándalo sacudió su vida cuando Wanda Nara se enteró que Mauro Icardi le fue infiel con la ex de Vicuña.

"Otra familia que te cargaste por zorra", escribió furiosa la blonda mediante su cuenta de Instagram directo para la China. Luego se disculpó e intentó dejar en claro que el pasado debería quedar pisado y que todo estaba bien con la amante de su marido porque al final decidieron apostar al amor de parejar.

Pero fue un nuevo mensaje de Suárez a Icardi el que desató otra vez la polémica y dejó la imagen de la China por el suelo. En ese momento Mery del Cerro y Paula Chaves se alejaron de quien era su amiga y se pararon del lado de Zaira Nara con quien comparten un gran vínculo.

Aunque las famosas intentaron disipar los rumores de una pelea. La primera fue Mery quien dijo: "Sí, obvio que es amiga, pero no voy a hablar de nada en particular porque es entrar en algo que no tengo ganas de entrar". Mientras que Paula: "No estoy enojada ni mucho menos, no me peleé con nadie. Simplemente pasaron muchas cosas íntimas, más allá de esto que no están buenas".

Gimena Accardi quien también pertenecía a ese grupo ya mantenía una relación tensa con la actriz debido a la pelea que tuvieron tiempo atrás. Hace días pasó por LAM y contó cómo estaban: "Era mi hermana incondicional, pero se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado".

"Con la China está todo súper bien, pero hace un montón. Nos adoramos y nos queremos mucho", expresó Accardi. Y aunque las tres famosas intentaron dejar en claro que la amistad con la China no se perdió, la realidad es que eso parece no se cierto ya que las modelos pasaron todo el fin de semana juntas.

Paula, Gimena y Mery estuvieron todo el fin de semana junto a sus maridos pasando tiempo en familia y luego fueron a ver a Tini Stoessel. Sin embargo, quien no recibió invitación fue la China Suárez. Mientas las famosas disfrutaban del tiempo entre amigas, la ex de Vicuña almorzaba sola en su casa junto a sus hijos.