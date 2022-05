Germán Martitegui explicó por qué fue con fiebre a los Martín Fierro enfrentando a Mirtha y su familia

Primero se conoció que Mirtha Legrand y Jey Mammon dieron positivo en sus test de Covid. Habían pasado solo cuatro días de la participación de ambos en la ceremonia de los Martín Fierro, que no se celebraban desde hace mucho tiempo.

Justamente porque era la primera vez que el premio se celebraba de manera presencial desde que empezó la pandemia, los cuidados eran rigurosos. Uno de los aspectos centrales fueron los protocolos que obligaban a todos los invitados (más de 100) a hisoparse o dar un test negativo para ingresar al evento.

Luego, Germán Martitegui reconoció que fue al Hilton con fiebre. En un segmento de Intrusos en el Espectáculo, Laura Ubfal compartió la nota que el chef brindó el domingo, y en la grabación filmada con un teléfono móvil responde: “Tengo como 39 grados de fiebre, o sea que vengo como en una nube, así…”.

“¡La periodista en lugar de huir le seguía preguntando!”, declaró Florencia de la V en ese segmento. “Rarísimo”, comentó Ubfal, quien detalló que a ella la hisoparon el viernes y que estaba con un colega de APTRA al que le dijeron que no iba a poder participar de la fiesta por haber dado positivo de Covid.

“No necesitaba hacerse un test. Si vos tenés fiebre o un síntoma asociado a Covid-19... y sobre todo con lo peligroso que significa estar en un lugar donde éramos 700 personas. Porque yo digo, van a caer como moscas ahora”, declaró Florencia de la V en Intrusos en el Espectáculo.

Y Ubfal también fue punzante: “Encima que Mirtha dijo en el escenario ´vengan todos a darme un besito, acérquense sin miedo a saludarme. Realmente hubo resultados de los hisopados, lo que no se entiende es como estaba en la fiesta con esos 39 grados de fiebre el señor Martitegui”.

El descargo del chef llegó hace diez horas, a través de su cuenta de Twitter: “Voy a decir esto una sola vez. El día del Martin Fierro tenía fiebre por tener una gastroenteritis viral. Como a todos los que fuimos de Masterchef, me hisoparon el día anterior. Y claramente valió la pena el esfuerzo de ir. No me lo olvido más! Gracias Aptra”.