Fuerte denuncia contra el show de Tini Stoessel: espectadores piden que les devuelvan el dinero de la entrada

Con mucha expectativa, Tini Stoessel brindó este viernes su primer show en el Hipódromo de Palermo tras las suspensión de una serie de fechas en marzo por el delicado cuadro de salud que atravesó su padre. Sin embargo, la felicidad de los fans de la cantante se estrelló contra una serie de incovenientes en la organización del espectáculo, y se viralizó la denuncia de una seguidora, que al igual que otras personas pide que le devuelvan el dinero de la entrada.

“Lo peor que experimenté en mi vida. Mala organización desde el momento uno. Las puertas tenían que abrir a las 19 y terminaron abriendo más tarde, por lo que para las 21, cuando tenía que empezar el recital, NO LO HIZO”, comenzó la usuaria en contra de la organización del show de Tini Stoessel.

En su descargo, esta espectadora agregó: “Tuvo una hora y media de demora porque había seis cuadras de cola de gente que tenía que entrar. El campo estaba atrás de todo y todo adelante lleno de sillas. Estuvimos esperando desde las tres de la tarde para entrar y cuando finalmente empezó el show, TODOS SE PARARON ARRIBA DE LA SILLA por lo que toda la gente que estábamos en campo no vimos NADA DEL SHOW”.

Con mayor indignación, la mujer siguió apuntando contra la organización del espectáculo de Tini Stoessel. “Empezamos a los gritos para que se bajen, les pedíamos a los de la valla que por favor hagan algo y, sin embargo, decían que no podían hacer nada. La gente que estaba adelante nuestro nos escuchaba gritar, se daba vuelta y se reía al ver que no podíamos ver ni siquiera las pantallas. NADIE HIZO NADA”, se quejó.

Además, la espectadora remarcó: “Las últimas cuatro canciones, finalmente, logramos que se sienten (y no gracias a la producción o algún mensaje por parte de Tini) y cuando llegó el final, se volvieron a subir. No pudimos ver absolutamente nada, todos lloraban de la desesperación porque mucha gente, además de pagar la entrada, VIAJÓ Y PAGÓ HOTEL, entre otros gastos que surgen entre otras situaciones”.

Por otro lado, la espectadora reclamó: “Me parece que lo mínimo que pueden hacer es dar un reembolso de un show que básicamente NO VIMOS @AllAccess @TiniStoessel”.

Finalmente, la fan de Tini Stoessel sentenció: "No sabemos qué invitados estuvieron porque no los vimos, ni a Tini ni a quien sea que haya estado ahí arriba en realidad. Que esto también sirva para los que vayan a los próximos show en el campo se mentalicen o, con suerte, la producción LLEGUE A UNA SOLUCIÓN. Tantos preparativos para un evento que esperás tanto y que querés disfrutar para terminarlo de esta manera. Tini reina divina tremendo show, pero la organización una mie... y eso nunca me pasó en otros recitales yendo a campo también”.