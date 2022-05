Yanina Latorre se confesó: "Soy nefasta con..."

Yanina Latorre es una de las figuras de la televisión argentina que no tiene problema en mostrarse tal cual es. Ahora, una vez más, sorprendió a todos al abrir su corazón y contar lo estricta que es con la educación de sus hijos. En diálogo con Laurita Fernández y Gaby Schultz, en Decímetro, indicó: "Soy nefasta con el estudio, los dos van a la universidad, tienen que aprobar y yo soy capaz de llamar y preguntar cómo van".

Yanina Latorre junto a sus hijos

Y continuó: "Es que a mí con el estudio Dora me tenía cag****, era insoportable, en el secundario no me dejó faltar ni un solo día. Y bueno, la locura de algún lado me viene. Pero yo siempre era muy correcta, no me copié nunca ni nada y se veía que alguien lo hacía era capaz de decirlo, porque no sé, soy así, correcta, no soy corrupta. Yo estoy muy agradecida con mi mamá y quiero que ella sea feliz, porque no la pasó bien".

Latorre tiene un vínculo muy cercano a su mamá y en cada vez que puede, demuestra públicamente el gran cariño que le tiene a la mujer. Recientemente, Dora se indignó con Marcelo Polino por la actitud que adoptó el comunicador al ver que la panelista perdió en la terna en la que estaba nominada en los Premios Martín Fierro.

Yanina Latorre junto a Dora, su mamá

En LAM, Yanina contó lo que le había dicho su mamá. Dora le expresó: "Es un caradura. No puede ser cómo festeja este chico. Trabajó con vos hasta hace poco. Debe tener mucho odio. Nunca no bailó en su vida y ahora salta como un loco".

Quien se alzó con la estatuilla fue Paulo Kablan como "Mejor Panelista" por su labor en Flor de Equipo, el programa que conducía Florencia Peña en la pantalla de Telefe.