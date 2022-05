El escándalo de la Sole Pastorutti en la fiesta post Martín Fierro: "Yo dije..."

La noche de los Martín Fierro fue hermosa: todos los famosos se juntaron después de casi tres años y se vieron mujeres y hombres engalanados y con ganas de pasarla bien, mientras la gente lo miraba desde afuera aplaudiendo a cada paso.

Los ganadores fueron variados y, aunque casi todos los premios se los quedó Telefe, a la After Party de los Martín Fierro no faltó nadie de ningún canal. "Estaban todos juntos, y pasándola bomba", dijo Estefi Berardi en Mañanísima, que se puede ver en la señal de cable Ciudad Magazine.

Pero allí vino el momento escandaloso de la noche, cuando alguien se asustó y decidió salir corriendo de la "alocada fiesta". “Me enteré que Soledad Pastorutti entró a la fiesta post Martín Fierro, pero cuando vio ese zoológico dio media vuelta y se fue”, dijo la también panelista de LAM.

“Estaba de la mano con el marido y dijo ‘acá no me meto’ y se fue, llegó se arrepintió y se fue”, explicó la ahora morocha. Pero, ¿qué fue lo que pasó realmente? El after del Martín Fierro 2022 fue de lo más picante que se vio. Y esa fue la razón por la que La Sole partió rauda.

“Se chaparon todos con todos en el after party, pero estaban jugando, jugaban a chaparse chicas con chicas, chicos con chicos y así”, contó Pampito en el mismo programa, ante la atenta mirada de Carmen Barbieri, quien no estuvo de invitada en la noche de la tele.

“Estaban calientes como una pava”, sumó la mamá de Federico Bal y todos coincidieron: “Por eso se fue Soledad. No le va ese tipo de ambiente. Ella es más tranqui”, explicó Berardi.

La party se hizo en un boliche cerca del hotel, y se manejó entre muy pocos invitados. Al ver lo que sucedió en ese sitio, Pastorutti pidió que la lleven de nuevo al hotel para dormir con su marido y su vestido hermoso.

Lo cierto es que la Sole se llevó varios premios con La Voz. Y ahora se encuentra en pleno proceso de grabación de una nueva temporada, que promete ser tan buena como la anterior. ¡Bien por ella!