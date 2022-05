Lizy Tagliani se encuentra en Mendoza y compartió divertidas imágenes en el parque San Martín

Lizy Tagliani se encuentra disfrutando de unos días de relax en Mendoza junto a su pareja Sebastián Nebot. Esta mañana, la conductora compartió en sus redes sociales imágenes de su visita al Parque General San Martín.

"Disfrutando del día con @sebasnebot #mendozaargentina", escribió Lizy junto a una imagen donde se puede ver a la pareja a orillas del lago.

Luego, sumó imágenes en la fuente ubicada en el mítico parque mendocino. "Voy a estar pesada con las fotos pero así les muestro mi lunes en Mendoza. Porque después no se cuando subirlas", expresó junto a varias postales donde se la ve posando sola y en otras junto a su actual pareja.

Como era de esperarse las publicaciones desataron el furor de sus seguidores mendocinos, los cuales se volcaron a la cuenta oficial de Instagram de la humorista para dejarle cientos de mensajes en relación a su visita en la provincia.

"Nos conocemos hace mucho. Teníamos buena onda y ahora vino de visita a Buenos Aires. Me encanta desde que lo conocí", había comentado la capocómica sobre el mendocino de 33 años luego de blanquear el romance.

"Lo amo desde 2016, pero él no sabe. Lo conocí ese año cuando me llevaron a un boliche a hacer presencia. Lo conocí ahí y pegamos buena onda, pero después se cortó cuando yo me puse de novia en 2019. Hace poco él me preguntó cómo estaba y nos volvimos a hablar", agregó durante una entrevista con Socios del Espectáculo.