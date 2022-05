Las nuevas pruebas que confirmarían el romance entre Alina Moine y Marcelo Gallardo

El supuesto romance entre Marcelo Gallardo y Alina Moine viene dando de qué hablar en los programas de chimentos desde hace meses. Todos los periodistas del mundo del espectáculo están detrás de la primicia, de esa prueba que logre confirmar la relación entre el DT de River Plate y la periodista deportiva.

En las últimas horas, desde Socios del Espectáculo (El Trece), difundieron una foto que daría casi por sentado el vínculo entre ellos, una prueba contundente de la relación que mantienen

"Separación confirmada y tenemos las nuevas pruebas", anunció Adrián Pallares este lunes. Acto seguido, la panelista Luli Fernández reveló todos los detalles.

"Me llegó información por parte de tres periodistas que cubren a River que había llegado una orden extraoficial del club que, en el caso de que apareciese una foto de Geraldine La Rosa en los medios, y si hubiese que poner un epígrafe o un graph, la orden de la directiva era ‘Geraldine, ex mujer de Marcelo Gallardo’, o ‘Geraldine, la madre de los hijos de Marcelo Gallardo’", comenzó explicando la panelista del ciclo.

Y continuó: "Empecé a llamar a gente del Departamento de Prensa de River, y hoy me confirman que esto que era extraoficial se convierte en una información oficial: Marcelo Gallardo está oficialmente separado".

"Y no fue el único dato que me dieron, sino que esta persona que contacté me dijo: ‘Marcelo Gallardo está efectivamente separado hace tres años’. Y no es menor, no es que estamos anunciando que está separado a partir de ahora, es muy fuerte el detalle, súper", agregó.

"Marcelo no está divorciado aún, está empezando a asesorarse. El estado entre su mujer y Gallardo es cordial. Está viviendo en Puerto Madero actualmente", destacó.

Además, mostraron dos fotos por separado de Alina y Gallardo, pero en el mismo departamento. El particular empapelado de la pared y un velador fueron las pruebas determinantes.

Por último, Fernández adelantó que la pareja hará oficial su relación dentro de 4 meses, es decir, en septiembre de 2022.