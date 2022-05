Estos son los estrenos de Netflix para mayo de 2022: las series y películas que se vienen

Netflix anunció un mes de mayo cargado de estrenos para todos los gustos. Dentro del cronograma de títulos que llegarán a la plataforma se destacan varias series, películas y documentales para agendar y no perderse.

Entre los contenidos para destacar encontramos "El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas", documental sobre el asesinato del reportero gráfico; la quinta temporada de "El marginal"; la primera parte de la cuarta temporada de "Stranger Things"; y la tercera temporada de "¿Quién mató a Sara?", entre otros estrenos.

Series

Are You The One?: El match perfecto - Temporada 6 (1/5/2022)

Veintidós románticos llegan a Nueva Orleans, donde encontrar la pareja perfecta y ganar un premio de un millón de dólares no será nada fácil.

The Circle: EE. UU. - Temporada 4 (4/5/2022 - 25/5/2022 episodios semanales)

Los jugadores de esta temporada son locuaces, turbios y secretamente famosos. Y ya lo saben: ¡todo vale cuando se trata de ganar!

El marginal - Temporada 5 (4/5/2022)

En la temporada final, Miguel busca redimirse tras las rejas, Diosito afronta el mundo exterior, y un culto podría ser la ruina de Puente Viejo.

Hermanas de sangre (5/5/2022)

Unidas por un secreto, las amigas Sarah y Kemi se ven obligadas a huir después de que el novio de Sarah desaparece durante su fiesta de compromiso.

El Pentavirato (5/5/2022)

Una sociedad secreta que ha influido en eventos globales durante siglos afronta una amenaza interna. ¿Podrá un periodista ayudarla y salvar al mundo?

Bienvenidos a Edén (6/5/2022)

Un grupo de jóvenes asiste a una exclusiva fiesta en una isla remota. Pero lo que allí les espera está lejos de ser paradisíaco.

El sonido de la magia (6/5/2022)

Un mago que vive en un parque de diversiones abandonado hace desaparecer los problemas de una adolescente desencantada de la vida y le devuelve la esperanza.

Workin' Moms - Temporada 6 (10/5/2022)

¡¿Equilibrio entre el trabajo y la vida personal?! ¿Qué es eso? Kate, Anne, Jenny, Sloane y Val lidian con grandes problemas en la oficina y en casa.

42 días en la oscuridad (11/5/2022)

En medio de una tormenta mediática y de la investigación policial, una mujer lidera la búsqueda de su hermana desaparecida. Inspirada en un caso real.

El abogado del Lincoln (13/5/2022)

En esta serie basada en las exitosas novelas de Michael Connelly, un idealista iconoclasta ejerce la abogacía desde el asiento trasero de su Lincoln.

Love, Death & Robots: volumen 3 (20/5/2022)

Mundos extraños y delicias violentas son solo una parte de esta antología animada para adultos de Tim Miller y David Fincher ganadora del Emmy.

Bling Empire (13/5/2022)

Nuevos amores, nuevas amistades y nuevos dramas forman parte de la deslumbrante vida social de este grupo de millonarios asiáticos de Los Ángeles.

Nuevas alturas (13/5/2022)

Cuando hereda la problemática granja de su difunto padre, el consultor de negocios Michi Wyss debe lidiar con su pasado rural y el futuro de su familia.

¿Quién mató a Sara? - Temporada 3 (18/5/2022)

En la temporada final, enemigos se convierten en aliados y Álex obtiene respuesta a la pregunta que lo ha atormentado por años: ¿qué sucedió con Sara?

Amor en el espectro: EE. UU. (18/5/2022)

En esta tierna serie documental, un grupo de personas dentro del espectro del autismo buscan el amor y navegan el mundo de las citas y las relaciones.

Entrevías (20/5/2022)

Un veterano de guerra, molesto con los maleantes y comerciantes de drogas que invaden su vecindario, se propone reformar a su descarrilada nieta adolescente.

Somebody Feed Phil (25/5/2022)

En esta nueva temporada, Phil Rosenthal, el creador de «Raymond», viaja por el mundo para apreciar la cultura y la gastronomía de cada lugar.

Insiders (19/5/2022 -26/5/2022)

Diez nuevos candidatos se presentan para participar en un reality, pero no saben que las cámaras ya están filmando. Comienza la diversión en 3, 2, 1...

Stranger Things / Temporada 4 (27/5/2022)

La oscuridad regresa a Hawkins justo para el receso de primavera, con una fresca dosis de terror, recuerdos perturbadores y la amenaza de una guerra.

Películas

21: Blackjack (1/5/2022)

Un grupo de estudiantes brillantes entrenados para contar cartas llegan a Las Vegas con una misión: tomar por sorpresa a los casinos y ganar millones.

Te juro que yo no fui (1/5/2022)

En Cancún, un músico casado se involucra con una bella mujer española, a quien persiguen un par de ladrones que quieren su valioso diamante.

Cruzando la línea (2/5/2022)

Un devoto trabajador social intenta a ayudar a una madre necesitada cuando su esposo abusivo involucra a toda la familia en un peligroso plan criminal.

Marmaduke (6/5/2022)

El travieso Marmaduke tiene un gran corazón, pero siempre se mete en problemas. ¿Podrá brillar en el ostentoso mundo de las exposiciones caninas?

Incompatibles 2 (6/5/2022)

Diez años después, dos policías incompatibles se reúnen para investigar un asesinato en un pueblo francés que esconde una gran conspiración.

Jackass 4.5 (20/5/2022)

Estas atrevidas e inéditas imágenes revelan cómo se filmaron las locas hazañas de una de las entregas de la franquicia «Jackass».

Cuarentones (4/5/2022)

Al enterarse de una verdad amarga, un chef participa con su mejor amigo en una competencia culinaria en Cancún para devolverle la sazón a su vida.

El arma del engaño (11/5/2022)

Dos oficiales de inteligencia británicos idean un plan para engañar a los nazis y cambiar el curso de la Segunda Guerra. Basada en una historia real.

El año de mi graduación (13/5/2022)

Una acrobacia fallida le provocó un coma durante 20 años. Con 37, acaba de despertar y está lista para vivir su sueño: ser la reina del baile escolar.

Servidor del pueblo 2 (16/5/2022)

El presidente y el ex primer ministro intentan estabilizar la economía y poner un freno a los oligarcas que pretenden manejar los hilos por detrás.

The Perfect Family (18/5/2022)

Al principio, Lucía se siente desconcertada por la familia ecléctica de la novia de su hijo. Ni se imagina el impacto que tendrá en su formal vida.

Instinto peligroso (18/5/2022)

Para investigar el misterio tras la muerte de su hermano, un hombre en libertad condicional se muda a una isla donde debe afrontar su oscuro pasado.

Un maridaje perfecto (19/5/2022)

Para ganarse a una clienta importante, una ejecutiva vinícola trabaja en un criadero de ovejas, donde cruza flechazos con un tosco lugareño.

A la mierda el amor... otra vez (20/5/2022)

Triángulos amorosos y dudas ponen a prueba las relaciones: Lisa enfrenta una decisión difícil, Jack vive una crisis y Bo se cuestiona su matrimonio.

Que tengas buen viaje (23/5/2022)

Un excapitán del ejército viaja a Dalyan para evitar que la mujer que su amigo ama se case con otro, pero el trauma de la guerra empaña su viaje.

Una voz contra el poder (24/5/2022)

Un pequeño agricultor se enfrenta a una enorme corporación agroindustrial que lo acusa de usar sus semillas patentadas.

El colgante de Isla Larva (25/5/2022)

Un malvado y travieso gato atrapa a Amarillo, y Rojo sale a toda velocidad (y a todo volumen) a rescatarlo.

La batalla de Kamdesh (29/5/2022)

Un pequeño grupo de soldados estadounidenses en una remota base en Afganistán debe defenderse de un brutal ataque talibán.

Documentales

Accidente nuclear (4/5/2022)

Gente conocedora del tema relata los eventos, las controversias y el impacto del accidente en la planta nuclear Three Mile Island en Pensilvania.

Animales bebés (5/5/2022)

Sigue las aventuras de leones, elefantes, pingüinos, pangolines bebés y otros animalitos mientras exploran los altibajos de la vida silvestre.

Nuestro padre (11/5/2022)

Después de hacerse un test de ADN, una mujer descubre un impactante ardid que involucra a un popular doctor especialista en fertilidad.

Ciberinfierno: La investigación que destapó el horror (18/5/2022)

En una red de salas de chat anónima, los delitos sexuales eran frecuentes. La caza para atrapar a sus operadores requirió agallas y tenacidad.

La palabra con G según Adam Conover (19/5/2022)

Lo queramos o no, el Gobierno juega un papel enorme en nuestras vidas. Adam Conover explora sus triunfos, sus fracasos y cómo podríamos cambiarlo.

El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas (19/5/2022)

Un documental sobre el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas que sacudió a Argentina y reveló un entramado de corrupción política y financiera.