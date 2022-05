Abel Pintos confesó la peor pesadilla que lo atormentó durante años: “Soñaba todos los días que…”

El inconsciente es muy poderoso, puede influir positivamente, así como puede tender algunas trampas, sobre todo durante la fase del ensueño, donde brotan imágenes de toda índole. Abel Pintos padeció durante años una pesadilla dolorosa, muy potente.

El cantante visitó el piso de La peña de morfi, en el estreno de esta temporada con Jey Mammón al frente del ciclo tras la muerte de Gerardo Rozín. Con las emociones a flor de piel, como suele ser habitual en su persona, el músico no dudó en describir una situación muy íntima.

Abel se lanzó a narrar un sueño recurrente que lo aquejaba, una recreación de la mente muy dolorosa, que planteaba un escenario horrendo para sus pasiones. Todo surgió por la detección de Jey sobre un tono diferente en el color de su voz, en su interpretación.

Eso activó una revelación de Pintos sobre cómo modificó su visión de la vida con la paternidad: “Empezás a encontrarte con cosas tuyas que a lo mejor no les prestas atención, y te empezás a construir de una forma distinta. Es por eso que hablo distinto y que, incluso, canto distinto”.

Así llegó un punto crucial, porque Abel se arrojó a compartir una pesadilla tremenda que lo atormentaba: “Todas las mañanas, mientras me lavo los dientes, comienzo a vocalizar de a poco. En mi sueño quería vocalizar, pero no tenía voz y no podía cantar. Me entraba un terror y pánico enorme”.

Claro que la posibilidad de no disponer más de su talento, de no poder darle rienda suelta a su fibra más creativa lo mortificaba, aunque en la actualidad supo leer la situación con otro cariz. “Muchos años de mi vida pensé que si iba a tener que dejar de cantar por algún motivo, una parte de mí iba a morir. No sentía poder hacer otra cosa”, expresó.

Por eso, el famoso artista admitió que si ocurriese alguna complicación que atente contra su carrera lo transitaría de otro modo, con el foco en la familia. “Aunque tienes tus sueños y eres uno de los protagonistas de tu vida, ya no eres el único. Me di cuenta de que si tuviera que dejar de cantar por el bien de mis hijos o de mi familia, sé que lo haría”, manifestó Abel.