El hijo del “Facha” Martell contó cómo vivió el femicidio de Alicia Muñiz desde la habitación de al lado

Román Martínez es el hijo de Adrián “Facha” Martel, quien fue uno de los actores más reconocidos del país en la década del 80, en la que supo encarar grandes proyectos junto a Alberto Olmedo y tener polémicas amistades.

Aunque uno diría que ser "el hijo de" no te convierte instantáneamente en una celebridad, la vida de Román fue un poco de eso. Creció en medio de los flashes de las cámaras y rodeado de historias y rumores sobre su papá. Sin embargo, desafío su realidad y cambió totalmente su rumbo.

Román Martínez.

En 2010, el hijo del “Facha” Martel decidió dejar el país e instalarse en Miami con Jennifer, su mujer, y Tomás, su por aquel entonces único hijo, que ahora ya cumplió la mayoría de edad. Actualmente conformó una familia con dos hijos, el segundo nació mientras vivía en el país del norte.

Pero recientemente, en diálogo con La Nación, aseguró que lo que más le duele de aquella vida tan lejos del páis es nunca haberse llevado a su papá con él. El “Facha” Martell falleció en 2013 y no pudo cumplir el sueño de visitar Disney junto a su hijo.

“Me dio mucha bronca no poderlo traer, todavía me angustia. Pero apenas llegamos acá y por un tiempo largo vivimos en la casa de la abuela de mi esposa; no podía visitarme, todavía no estaba acomodado. Además no tenía visa, había que tramitar todo y él no estaba en condiciones”, contó Román Martínez.

Noticias Relacionadas Un partido de Colón, la distracción que le costó la vida a Carlos Monzón

El hombre también se refirió a la drogas y la relación que tenían con su papá: “La verdad es que nunca lo vi consumir, sí me daba cuenta de sus tics. No le gustaba que le metieran la mano en el bolsillo, se enojaba, me imagino que era porque siempre tenía algo ahí, qué sé yo. Con el tiempo empezaron a cerrarme cosas. Era muy cuidadoso”.

Román junto a su papa, el "Facha" Martell.

Pero lo más fuerte de su charla con La Nación fue cuando Martínez contó su relación con el femicidio de Alicia Muñiz. “Cuando Carlos Monzón la mató en Mar del Plata, yo estaba en el cuarto de al lado, porque mi papá los había invitado a la casa. Monzón vivía con nosotros, era un invitado. Él decía que quería reconciliarse, pero todo terminó muy mal. Después se mezcló todo, lo trataban a mi papá de dealer cuando era un consumidor”, reveló.

Ante la pregunta del periodista de cómo vivió esa noche y qué recuerdos le quedaron, Román Martínez aseguró que no tiene ningún trauma de lo sucedido. “La verdad que no, por suerte no vi el cuerpo de Alicia, sí cosas que me quedaron grabadas cuando bajamos al garaje y miré: había una maceta rota, gran cantidad de vidrios en el piso, mucha policía dentro de la casa. Esa noche no me desperté, no sentí ruidos ni nada. Al día siguiente me levanta mi viejo a las siete de la mañana y me dice que nos teníamos que ir. La casa estaba llena de policías, ya había pasado lo peor”, detalló.