Anuncian la noticia más esperada por los seguidores de Rick and Morty

Adult Swim acaba de anunciar la realización de un spin-off de Rick and Morty. El nuevo proyecto estará centrado en otro estilo de animación: el anime. La serie llevará como título Rick and Morty: The Anime y será una aventura de 10 episodios que funcionará fuera de la continuidad de la serie central.

El proyecto será realizado por Takashi Sano, conocido por la adaptación de Tower of God y quien previamente realizó dos cortos de la serie. De todas formas, la serie seguirá tocando los temas y eventos de la popular creación de Justin Roiland y Dan Harmon.

Rick and Morty es una serie animada dedicada al público adulto creada en 2013 para Adult Swim (segmento de programación adulta emitida dentro de Cartoon Network). La serie muestra las desventuras de un científico irresponsable, alcohólico, egoísta y fuera de control llamado Rick, y su influenciable nieto, Morty, un chico de 14 años, tímido y miedoso; quienes entre la vida doméstica y los viajes espaciales, temporales e intergalácticos, pasan la mayor parte de sus tiempo juntos viviendo aventuras fura de lo común. Es mediante todas sus vivencias y reflexiones juntos que Rick busca que su nieto no termine siendo igual que su padre, Jerry, al cual ve como un hombre muy poco exitoso y dependiente de su esposa, Beth, hija de Rick.

En cuanto a importantes críticas recibidas, Rick and Morty ha obtenido aclamación por parte de la crítica general, con una calificación de aprobación del 97% en el sitio web especializado Rotten Tomatoes, entre otras.

Esta luz verde se suma a otra serie de anime solicitada por Adult Swim, ya que la marca de Cartoon Network también concretará Ninja Kamui, una serie que estará a cargo de Sunghoo Park, conocido por su trabajo en Jujutsu Kaisen, y presentará la historia de un ex ninja que escapa de su clan y se esconde en una zona rural de Estados Unidos. Sin embargo, una noche es emboscado junto a su familia por un equipo de asesinos que pertenecen a su antigua organización. Y aquello lo llevará a recuperar su antiguo rol como el Ninja Kamui, un guerrero del siglo 21 que mezcla tradición con armas de alta tecnología.

Tanto Rick and Morty: The Anime como Ninja Kamui debutará en Adult Swim y en la plataforma de streaming HBO Max