Polémicas declaraciones de Roberto Pettinato tras el incendio y la muerte de un hombre en el departamento de su hijo Felipe

Este martes, Roberto Pettinato hizo polémicas declaraciones sobre el incendio y la muerte de un hombre en el departamento de su hijo Felipe. El humorista y conductor habló sobre el tema en Pop Radio y sus dichos desataron una fuerte controversia.

"Yo me levanté a la mañana para hacer el programa y fue una cosa desopilante, porque me enteré exactamente en el momento. Lo único que sé es que hablé con Tamara y Felipe está bien. Se encuentra bien", expresó Roberto Pettinato generando un fuerte revuelo en la opinión pública por tildar de "desopilante" a un hecho de trágicas consecuencias.

Luego el artista agregó: "No voy a creer en la prensa, se podrán imaginar... Porque está infectada de amarillismo. Cuando termine el programa voy a hablar con la familia y Felipe, y ver realmente lo que sucedió".

A su vez, Roberto Pettinato contó que está siguiendo la situación desde su casa ya que se encuentra aislado por tener coronavirus. "Me enteré a esa hora. Hablé con Tamara y me dijo que Felipe se encuentra bien, está bien, porque viste con el monóxido de carbono... lo que es importante es que Felipe está bien y que lamentablemente bueno... Hello, mañana de sol, aquí estamos y así será, así es muchas veces pasan estas cosas en la vida. Muchas veces pasan estas cosas en la vida y encima estoy con covid en casa. Por favor crean el 30% de lo que vaya a contar la prensa amarilla porque ahora van a hacer la gran fiesta sanguinaria", expresó el padre de Felipe Pettinato sin siquiera lamentarse por el hombre que perdió la vida en el domicilio del joven, quien según tascendió sería el neurólogo Melchor Rodrigo, médico del imitador de Michael Jackson.

Según informó el sitio Infobae, el médico murió por "quemaduras críticas, congestión, edema y hemorragia pulmonar" tras quedar atrapado en el living del departamento del hijo de Roberto Pettinato durante el incendio que ocurrió el lunes a la noche. Además, se dio a conocer que había una tercera persona en el inmueble, cuya identidad no ha trascendido.