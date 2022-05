La contundente reacción del Cholo Simeone tras la aparición de Carolina Baldini en televisión

Carolina Baldini tomó trascendencia mediática luego de su participación en la edición 2008 del Bailando. Luego de su paso por el certamen conducido por Marcelo Tinelli, la ex esposa del Cholo Simeone decidió alejarse de los medios hasta hace algunos días, que reapareció protagonizando una entrevista en LAM (América).

Carolina recordó durante la charla con Ángel de Brito su pasado por el Bailando y contó detalles de su presente. "Yo me estaba separando y retomé mi carrera de modelo. Me llamaron para el Bailando y dije 'bueno, me encanta bailar'. Cuando vi todas las peleas y la exposición, no lo soporté", sostuvo sobre la cocina mediática que significa formar parte del ciclo.

Además, Baldini reveló que le pesaban mucho las críticas. "Yo estaba ahí, en la pista, y me creía Jennifer López, después veía las notas y me sacan cosas de contexto. No lo aguanté", recordó.

Con respecto a su vida privada, la modelo indicó que está sola y con ganas de enamorarse. "Hace un año que estoy soltera. Me encantaría estar en pareja, pero hijos no quiero más", aseguró.

Finalmente, Carolina reveló el motivo de su separación del Director Técnico del Atlético de Madrid. "Yo tomé la decisión de distanciarnos", afirmó la modelo. "Nos separamos en buenos términos. Fue super amigable. Di todo en la pareja y no me queda nada. El amor se terminó", sentenció.

Tras las repercusiones de su reaparición en televisión, Paula Varela reveló en Socios del espectáculo que el Cholo se molestó mucho con lo que contó Baldini y le envió una carta documento. "Carolina recibió una carta documento. Dicen: ‘No hay vuelta atrás. Ella rompió códigos fuertes en la familia y él no tiene más paciencia’. Esto pasa hoy dentro de la casa del Cholo. Después de que Carolina hablara con Ángel de Brito, donde dijo que terminó todo en buenos términos, circuló que la familia se indignó", relató la panelista.

"Le puso un bozal legal a su ex", destacó Rodrigo Lussich, y Varela agregó: "Ella tuvo un affair con un bañero, el Cholo la perdonó porque tenían hijos chiquitos, volvieron a apostar al amor pero después ella volvió a serle infiel con el mismo hombre y se fue a México con él y con plata de Simeone".

"Diego está enojado con ella con la situación de que salga a hablar después de 15 años, cuando él jamás habló de lo que pasó y del daño que generó en la familia", finalizó la panelista.