El video de la China Suárez a los besos con el ex de María Becerra

Luego de los fuertes rumores sobre el supuesto romance de La China Suárez y Rusherking, el ex novio de María Becerra, un video captado durante el after party de los premios Martín Fierro 2022 confirmó la noticia.

De esta manera, el vínculo entre la actriz y el rapero ya sería un hecho. Según había informado hace unos días Karina Iavícoli en Socios del Espectáculo, los artistas habían sido vistos cenando juntos. "Me cuentan que el viernes pasado, La China estuvo así, acá, pegada, comiendo una hamburguesa, con otro hombre famoso. Coincidieron de viaje, y ¡Oh, casualidad! ¡Nos encontramos! Es alguien totalmente inesperado, que nunca me hubiera imaginado. Me cae mil, lo conozco", expresó la panelista.

En las últimas horas, en las redes sociales se viralizaron videos donde se los puede ver a los besos. El periodista Pampito publicó unas imágenes y aclaró: "La China y Rusherking muy mimosos… Súper juntos en el after party de los MF".

Recordemos que María Becerra y Rusherking fueron pareja durante varios años. En diciembre del año pasado, la cantante decidió ponerle punto final a las especulaciones y confirmó el final de la relación. "Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación!", escribió la artista en ese momento luego de haber protagonizado una seguidilla de polémicos tuits.

Rusherking y María Becerra.