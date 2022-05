El contundente descargo de Edith Hermida contra los Martín Fierro

Edith Hermida salió al cruce de los Premios Martín Fierro 2022 luego que Bendita TV (El Nueve) perdiera en la terna contra Polémica en el Bar (América). La panelista puso énfasis en la importancia del programa durante la pandemia y apuntó contra los integrantes de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

"Estoy un poco enojada para serte sincera. Esperábamos ganar... Bendita es el ganador moral de esta noche. Estaba hablando con algunos integrantes pero se fueron... Mirá las ratas de APTRA. Me están tratando de convencer de algo que es imposible entender", expresó en comunicación con el sitio Primicias Ya.

Luego, agregó: "Es inentendible que Bendita no haya ganado, después de haber tenido dos años fabulosos, De todas maneras, Bendita gana con el público y eso es lo más importante".

Finalmente, reflexionó sobre cómo le cayó haber perdido contra Polémica en el bar: "Me voy con un sabor amargo porque Bendita es un gran programa que durante la pandemia acompañamos a la gente en la casa. Es un programa fabuloso más allá de los que estamos al aire. El público nos apoyó y nos sigue apoyando, ya vamos 17 años al aire. Hubiese sido una buena fecha para que APTRA nos reconozca, pero no importa porque nos reconoce el público y eso es lo más importante. Los de APTRA me están tratando de convencer para que no me enoje. Ganó Beto, pero parece que para APTRA lo único importante es que gane Beto", concluyó.

Los Premios Martín Fierro se posicionaron como lo más visto del año

El domingo se llevó a cabo la gran fiesta de los Premios Martín Fierro, el principal galardón de la Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión Argentinas (APTRA) a las producciones 2021 de TV abierta.

Con una trasmisión espectacular, la ceremonia cautivó a la audiencia con un promedio de share de 83,21% y 22,05 puntos de rating, posicionándose como el programa más visto de 2022. Tuvo su pico de share a las 01:08 hs, alcanzando 93,86 % y su pico de rating a las 22:43 hs, con 26,29 puntos. En tanto que el Martín Fierro de Oro conquistó el 94,09% de share.