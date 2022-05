Nico Occhiato contó qué pensaba de Luciano Castro antes de que fuera el novio de Flor Vigna: "Es muy..."

Nicolás Occhiato y Florencia Vigna estuvieron como invitados en PH Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff, en donde este sábado estuvieron puestas todas las miradas en la ex pareja.



Flor Vigna se encuentra en pareja actualmente con Luciano Castro, con quien, casualmente, Nicolás Occhiato compartió trabajo en una novela antes hace un tiempo.





Esto se dio luego de que Andy invitara a pasar al punto de encuentro a “aquellos que comenzaron su carrera por un hecho casual”. Ahí, luego de Flor, pasó Nico, que contó que trabajó en una novela en la que estaba el actual novio de su ex pareja.



“Estuve como extra en algunos lugares. En Violeta, que pasaba caminando por atrás, pero nunca aparecí. Después estuve una en Sos mi Vida, en donde estaba atrás de Luciano Castro y Celeste Cid, tomándome un trago”, contó.



“¿Y qué opinabas de Luciano Castro cuando tomabas el café?”, le preguntó, pícaro, Andy a Nicolás Occhiato, quien contestó sin rodeos. “Nada, qué fachero que es. Es muy buen actor. Nada más”, respondió.



“Tuve muchos trabajos antes. Me gustaba mucho el periodismo deportivo. Fui periodista frustrado. Me iba muy mal en el colegio y mi mamá no quería que siguiera”, comenzó contando. “Laburé repartiendo pan en un camión, todos los días a las tres de la mañana y luego empecé a acercarme a esto”, agregó.





Flor Vigna y Nico Occhiato volverán a coincidir, pero esta vez desde el plano laboral, ya que conducirán “El Último Pasajero”, en su vuelta luego de 13 años. Esta nueva temporada se estrenará el próximo domingo 15 de mayo, desde las 18.30, por Telefe.



Luego de aquella polémica tras las confesiones sexuales de Flor Vigna en su relación con Luciano Castro, parece haber buena onda entre ella y Nico Occhiato, lejos de toda especulación sobre alguna incomodidad.