La reacción de María Becerra tras conocerse el supuesto romance entre la China Suárez y su ex

La China Suárez sigue siendo vinculada con diferentes figuras del mundo del espectáculo. Luego del escándalo mediático que significó su aventura con Mauro Icardi, y tras un fugaz romance con el español Armando Mena Navareño, llegaron los rumores de vínculo con Rodrigo De Paul y ahora cobró fuerza una nueva versión sobre el acercamiento de la actriz a Rusherkig, el exnovio de María Becerra.

La noticia la dieron a conocer en Socios del Espectáculo. Fue la panelista Karina Iavícoli quien informó que la actriz fue vista cenando con el trapero. "Me cuentan que el viernes pasado, La China estuvo así, acá, pegada, comiendo una hamburguesa, con otro hombre famoso. Coincidieron de viaje, y ¡Oh, casualidad! ¡Nos encontramos! Es alguien totalmente inesperado, que nunca me hubiera imaginado. Me cae mil, lo conozco", expresó.

"Este encuentro furtivo, que podría sembrar algo que prospere o no, es entre La China Suárez y Rusherking. Los vieron comiendo hamburguesas muy cerca, muy cerca", agregó.

Luego fue el turno de la panelista Mariana Brey: "María terminó re dolida y lastimada con lo que pasó con él. Ahora La China se abrió a lo musical y expandió su red", en relación al single El juego del amor, que editó Suárez con Santi Celli.

Tras las repercusiones de la noticia, todos quedaron expectantes a la reacción de Becerra. Fue entonces un tuit de la cantante que sorprendió a todos: "Me encuentro en el piso", escribió María en la semana en que se reveló el supuesto romance de us ex pareja.

Si bien muchos pensaron que el mensaje estaba vinculado al momento de tristeza que estaría atravesando, lo cierto es que esas palabras estaban relacionadas al lanzamiento de la canción Hasta los dientes que grabó junto a Camila Cabello.