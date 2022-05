Ángel de Brito opinó sobre la separación de Tinelli y Valdés y fue lapidario: "No creo que..."

La separación entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés fue una de las más polémicas del último tiempo. La noticia no la esperaba nadie sobre todo porque los famosos compartían fotos en pareja y en familia en las redes sociales. Sin embargo, confirmaron el final de su amor.

Fue Yanina Latorre quien reveló el motivo: "ellos venían mal. Todo empezó cuando vinieron de las vacaciones en Punta del Este. Me dicen que es por diferencias de convivencia. Ellos viven separados en diferentes departamentos, pero últimamente estaban más juntos. Juntar hijos grandes con chicos no fue muy bueno".

"En Punta del Este empezaron a notar esto. Volvieron y él se fue de viaje con sus hijos más grandes. A ella le molestó que no la invitara porque iban a ver a Mica a México y eso no le gustó. Me dicen que la decisión la tomó Guillermina. Guillermina era la más decidida, Marcelo no estaba tan convencido de separarse. Pero ella sí y tiene mucho carácter, ya venían muy mal ellos", agregó.

Y contó: "no hay terceros en discordia, no lo sé. No estaban separados pero la convivencia estaba rara". Los famosos hablaron sobre el tema y confesó Tinelli: "hola Angelito. Si, estamos separados. No voy a decir nada por respeto a ambos. Nos queremos mucho". Mientras que Guillermina afirmó: "estoy bien, nos separamos en buenos términos y nos llevamos súper bien, todo en armonía".

Sin embargo, los famosos comenzaron a notar que varias celebridades se metieron en la separación. Adrián Pallares se refirió a una advertencia de Guillermina Valdés: "recuerdo que Guillermina Valdés dijo 'no voy a hablar hasta que alguien diga algo que no corresponda'. Lo advirtió en privado".

El conductor se refería sobre lo que dijo Carmen Barbieri dando a entender que hubo terceros en discordia. Pero la modelo no dijo nada. Quien también opinó sobre la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés fue nada más ni nada menos que Ángel de Brito, su fiel amigo.

Mediante su cuenta de Instagram, el conductor de LAM respondió una pregunta de sus fanáticos: "¿crees que Marce y Guille pueden volver? Sé sincero". Fue entonces cuando el famoso decidió contestar sin ningún tipo de filtro sobre la ruptura. Con un frío "No" desilusionó.