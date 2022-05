Quién fue el famoso que quiso vender por Internet su Martín Fierro

Este fin de semana, y luego de años sin realizarse debido a la pandemia, llega la entrega número 50 de los Premios Martín Fierro. La noche de mayor glamour de la televisión Argentina vuelve para dar de qué hablar.

Mientras las figuras invitadas se preparan sus looks más elegantes y las ternadas hacen números para ver si efectivamente se llevaran la estatuilla, siempre hay quienes se alistan para generar algún escándalo en la premiación que se llevará a cabo el domingo desde el Hotel Hilton.

“Estoy cansado de escuchar en nuestro propio país gente que menosprecia lo nuestro. Para mí el Martín Fierro es mucho más importante que el Óscar. Hay gente que no toma conciencia del valor hasta que se va del país”, había dicho Luis Ventura algunas semanas atrás cuando presentó a los nominados.

Sin embargo, en algo tiene razón y es que muchos menosprecian el premio, como pasó con Luis Ortega en 2016. El cineasta ganó una estatuilla como guionista y otra como director de la miniserie Historia de un clan, pero al días después decidió ponerla en venta por Mercado Libre, por medio de una subasta que comenzó con un precio base de siete mil pesos.

En ese momento se armó tanto escándalo por lo sucedido, que aunque explicó que lo hizo para promocionar su nueva película tuvo que dar de baja la publicación.

Otro famoso que devolvió su Premio Martín Fierro fue Nacho Goano en 2011. Pero en esta ocasión no fue por rebeldía sino por un error de cálculos por parte de APTRA. Al periodista le entregaron la estatuilla por su labor deportiva en C5N, pero no se habían dado cuenta que él había comenzado a trabajar en enero de ese mismo año, por lo cual no estaba habilitado para competir.

Goano se expresó en aquel entonces en su cuenta de Twitter donde contó que devolvió el premio y lamentó haber quedado involucrado en esa situación, pero agradeció el respeto y el cariño que recibió por la gente de la Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión.

Quien también se había quedado con un premio que no le correspondía había sido Claudio Villaruel. Se trata del Martín Fierro de Oro que habían ganado Los Simuladores en 2006 y que correspondía al actor Alejandro Fiore.

Parece que la gente de Telefe se los pidió para una entrevista que tenía que hacer Villaruel, y después no lo devolvió. Pasaron 16 años hasta que quien en aquel entonces era el Director Artístico de Telefe se dignara a devolverle a Fiore las estatuillas que le había sacado.