Los detalles de la guerra entre Daniel Scioli y Karina Rabolini por su divorcio millonario

Supieron configurar una de las parejas más mediatizadas del país, un amor que nació en la década del ochenta, cuando los dos transitaban por el éxito de sus carreras profesionales. La modelo de la época y el deportista llamativo. Daniel Scioli y Karina Rabolini se erigen en un binomio ultra conocido para la sociedad.

Todo viró con el tiempo, principalmente por la meteórica ascensión del político, que llegó hasta posiciones de muchísimo poder como la gobernación de Buenos Aires, la vicepresidencia de la Nación y su candidatura a máximo mandatario en 2015.

Claro que el matrimonio se disolvió, el tiempo hizo mella en la salud de la pareja, que igualmente se exhibió muy cerca en esa época de las elecciones presidenciales. Desde ahí cada uno tomó un camino diferente y se los vio con otras personas en el plano amoroso.

No obstante todavía continúan con un litigio legal, una batalla para resolver el divorcio, que recientemente se conoció que se maneja con una maniobra extraña al escalar hasta la Corte Suprema, una instancia llamativa y poco habitual para este tipo de causas simples.

Todo surgió en el programa A la tarde, que conduce Karina Mazzocco en América. En es espacio, el panelista Diego Esteves narró la trama de esta circunstancia álgida entre Scioli y Rabolini: “Hay un secreto patrimonial que está oculto en ese expediente que duerme en la Corte Suprema de la Justicia de la Nación”.

Todo se remite a la pelea por la división de bienes, de la montaña de dinero en juego, por eso el periodista agregó: “Me dice gente que entiende del tema, que los expedientes que los políticos no quieren que se expongan van la Corte Suprema siempre que el político tengan un contacto. Quedan en papel, no se digitalizan y no tienen un acceso fácil”.

En cuanto a los montos que se manejan, Diego añadió: “Atrás de esto que hay patrimonio declarado que hizo en dos oportunidades cuando era gobernador, en 2007 en conjunto con Karina, y el 2015 cuando ya no era necesario. En ese período el patrimonio de Scioli creció 1000%, más allá de la inflación es un monton”.

En esa descripción del meollo, Mazzoco le consultó al panelista sobre Scioli: “¿Sobre qué época puede reclamar Karina los bienes?”. Lo que derivó en una aclaración respecto al periodo que le correspondería a la ex modelo: “Puede hacerlo desde 2002 al 2015. Lo llamativo es el expediente del divorcio que está en la Corte, hubo un movimiento hace unos pocos meses, Karina no va a ir al juez a reclamar sobre la declaración jurada, sino todo lo que hay. Ese es el punto de conflicto, si Karina reclama todo lo que hay detrás podría explotar todo”.