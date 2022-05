Florencia Peña estalló contra una conocida periodista y la aplastó con una humillante observación

En medio del gran revuelo por el estreno de su nuevo programa, Florencia Peña estalló contra una conocida periodista que había disparado una contundente crítica contra el flamante ciclo y la aplastó con una humillante observación.

Desde el programa radial Lanata sin filtro (Radio Mitre), Marina Calabró hizo una extensa columna con fuertes conceptos sobre LPA (América), el envío que conduce en el prime time Florencia Peña. Lejos de quedarse callada, la actriz le dedicó fuertes palabras en diálogo con Jorge Rial en Argenzuela (Radio 10).

"A esa chica no entiendo qué le pasa. Tiene un problema personal conmigo. No se si es envidia... no se qué le pasa. Todo el tiempo me mata y necesita como bajarme línea; dijo que mi carrera se iba a terminar con esto", comentó Peña.

Luego disparó filosa: "Es la mujer del gerente de comerciales de América... Pero a mí lo que me mata es que me quiere diciplinar, adoctrinar gente que en su vida hizo un éxito, que en su vida tomó riesgos como lo hice yo. No me tenés que aplaudir pero tampoco me tenés que maltratar, porque no te da el piné. No hay lugar, yo no soy agresiva. Hace 40 años laburo y quienes me conocen saben cómo soy. No me agredas porque no me lo merezco. Lo estamos naturalizando y a mí me preocupa eso".

En tanto que sobre las tremendas críticas que recibió en las redes sociales, Florencia Peña remarcó: "Sigo viva después del debut, eso ya es un montón. Estoy acostumbrada, no esperaba menos que críticas. Lo que sí me pasa es que empecé a naturalizar cosas. A los cinco minutos ya tenía una operación en Twitter".

Finalmente, la actriz y conductora aseguró: "Molesta que sea más guarra, pero que salten periodistas reconocidos lo tenemos naturalizado y no se debe hacer eso. ¿Por qué agredirme para criticarme? El humor es subjetivo, puede fracasar un programa. El punto es ¿por qué agredirme? La agresión en el medio constante es algo que no merezco, no me meto con los demás. Les molesto yo, no el programa. Quieren que mi carrera se extinga. Les molesta mi ideología, la política. Está la grieta".