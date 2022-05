El arsenal que encontraron en la casa de Alberto Ferriols, ex marido de Beatriz Salomón

Esta mañana se procedió al allanamiento de la casa de Alberto Ferriols tras las denuncias por "amenazas con arma de fuego" que realizaron las dos hijas de la fallecida actriz Beatriz Salomón. Durante sus declaraciones en la Comisaría 3A de la Policía de la Ciudad, las jóvenes relataron que su padre tenía gran cantidad de armas en su casa, las cuales utilizaba para amedrentarlas.

La Justicia ordenó dos allanamientos en domicilios vinculados al mediático doctor, y encontraron armas de fuego cortas y largas de distintos calibres.

"Están allanando la casa del doctor Alberto Ferriols, expareja de Beatriz Salomón, y papá de las dos hijas que adoptaron con Beatriz. Betina, una de las hijas le hizo una denuncia grave por amenaza de muerte. Le dijo que la iba a matar", informó Pampito en Nosotros a la mañana, El Trece.

"La policía encontró un arsenal, gran cantidad de armas en la casa de Sarachaga. Me dicen que las armas están legalizadas y acreditadas. Hasta el momento hay gran cantidad de municiones y entre ocho y once armas de distintos calibres", agregó el periodista.

"Hay un arma sin registrar así que seguramente vaya preso por el arma y por las amenazas", indicó el panelista.

A finales de abril, revelaron en LAM (América) que las hijas de Salomón habían denunciaron a su papá por amenazas y por desalojarlas de su propia casa.

"Hola Andrea, yo estuve estos últimos años con mi papá y no estuve nada bien. Quiero hablar con alguien porque creo que ya es tiempo y no aguanto más. Me da miedo de lo que pueda suceder", le confió Bettina Ferriols a Andrea Taboada.

"Tengo miedo de cómo pueda reaccionar mi padre después de que se entere que puse un abogado porque no me dejan hablar nada y tienen miedo de que yo haga algo. Ya me hicieron cosas como para que no hable", agregó la adolescente.

Fue la tía de las chicas quien sumó algunos datos a la cuestión y aseguró que están asustadas: "Noe está muy preocupada por la casa. Yo creo que en cualquier momento va a saltar entre las dos la ficha porque Bettina habla mucho con Noelia y le dice 'no podemos quedarnos en la calle, mirá lo que nos hizo firmar papá".