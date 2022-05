Qué es de la vida de Norma Aleandro, la talentosa actriz argentina

Por la pequeña pantalla, el cine y las tablas de los escenarios han pasado numerosas actrices; sin embargo, ninguna logró cautivar al público como lo hizo Norma Aleandro. Desde que comenzó su carrera se convirtió en una de las preferidas de la audiencia.



Uno de sus trabajos más recordados y aplaudidos fue La historia oficial, una película que salió a la luz en 1985, donde compartió protagónico con otra estrella muy querida, Héctor Alterio. Se trató de una de las producciones que representó a nuestro país en los Premios Oscar.



Además de ser la candidata argentina, también se convirtió en la ganadora de dicha edición. De esta manera, se adueñó de la estatuilla de Mejor película extranjera en el año 1986. Sin lugar a dudas, se convirtió en uno de nuestros grandes triunfos.



Por su increíble interpretación, Aleandro recibió el premio del Festival de Cannes a Mejor Actriz. Otro de sus momentos más gloriosos fue la nominación que recibió a los Oscar por Gaby: A True Story.



No caben dudas que la carrera de Norma Aleandro estuvo repleta de grandes momentos: películas que fueron aplaudidas por el público y la crítica, importantes premios del cine y también trabajos que llegaron hasta Hollywood.



Norma Aleandro sigue trabajando a full a los 85 años / Fuente: Instagram @normaaleandro

Así es la vida de Norma Aleandro en la actualidad

Actualmente, Norma Aleandro tiene 85 años y está muy lejos de jubilarse de la actuación. En octubre del 2021, la intérprete protagonizó una película titulada El secreto de Maró, la cual contó con la dirección de Alejandro Magnone.



En esta producción, la nominada al Oscar tuvo un rol muy protagónico. De esta manera, se puso en la piel de una cocinera sobreviviente del genocidio armenio. Compartió elenco con Florencia Raggi, César Bordón, Lidia Catalano y el propio Magnone, entre otros.



Durante una entrevista, la actriz reconoció que el estreno de esta película significó mucho para ella. Principalmente, porque llevaba cinco años sin formar parte de la pantalla grande. “Lo que me gusta de esta película es que no busca hacer reír o llorar a costa de ciertas situaciones“, declaró.



Además de este proyecto, en abril de 2022 tuvo la oportunidad de subirse nuevamente a un escenario. Se trata de una obra de teatro que había comenzado antes de la pandemia de Covid-19 y que no tuvo otra opción que ser pausada.







La obra se titula Mi abuela la loca. Originalmente, iba a ser protagonizada por Norma Aleandro con Oscar Martínez. Sin embargo, debido a los imprevistos que sufrió, el actor se comprometió con otros proyectos. Su nuevo compañero es Jorge Marrale.



Además de estar a full con su carrera, la actriz también disfruta de una vida tranquila y repleta de amor. Todavía se encuentra en pareja con su marido, Eduardo Le poole, un psicoanalista que la fascinó desde el primer momento.



Juntos ya llevan más de 50 años, y ella siempre se refiere a él con muchísimo amor: "Vivimos juntos hace muchos años. Antes, fuimos amigos durante bastante tiempo y hoy nos seguimos divirtiendo“.



Una de las claves del éxito de su romance es que ambos tienen muchas cosas en común, por lo tanto no hacen un esfuerzo extra para poder llevarse bien en el día a día: “La compañía del otro es imprescindible“. Asimismo, aseguró que hasta en la pandemia vivían su convivencia con total felicidad. “Ahí te das cuenta de lo que es el amor", declaró con total sinceridad.



¿Cuál es tu trabajo favorito de la actriz?

