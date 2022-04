Qué fue de la vida de Luisina Brando, diva del cine nacional

Luisina Brando conquistó a todos con su talento para la actuación. Desde que apostó por dicha profesión y comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento, todas las personas quedaron fascinadas con ella.



A lo largo de su trayectoria, tuvo la oportunidad de brillar en la pequeña pantalla en diferentes series y telenovelas; también en el cine en películas de importantes directores y en el teatro, protagonizando obras que son un éxito en todo el mundo.



A pesar de ser una de las actrices más queridas por el público argentino, la intérprete decidió dar un paso al costado y comenzó a vivir una vida de anonimato. Desde hace tiempo poco se sabe de ella.

Fuente: YouTube Prospero Producciones

Así es la vida de Luisina Brando en la actualidad

Poder comunicarse con Luisina Brando o dar con su paradero es algo completamente difícil. Por esta razón, existe poca información sobre la vida actual de la actriz y son pocos los medios de comunicación que logran dar con ella.



Sin embargo, en 2020 decidió brindar algunas entrevistas donde revela qué hace con su vida en la actualidad. En dichas charlas, la intérprete aseguró que no abandonó la profesión, sino que sólo se fue a vivir a Pilar hace varios años.

“Fue entrar a otra etapa de mi vida, en la que no quería seguir corriendo detrás de las cosas“, aseguró. La actriz sintió que era muy importante empezar a tener tiempo para ella y gozar las pequeñas cosas que le daba la vida.







Cuando aún protagonizaba películas y demás proyectos, Brando vivía muy apresurada y con mucha intensidad. Esto sumado a que los trabajos que le ofrecían no le gustaba, comenzó a alejarse de la ciudad y empezó a vivir en un barrio cerrado mucho más tranquilo.



Su último trabajo fue en 2014 y se trató de Doce casas, un ciclo que formó parte de TV Pública y que fue dirigido por Santiago Loza. Durante la entrevista, Luisina Brando aseguró que le encanta estar en su casa y que siempre encuentra algo nuevo para hacer.



“Para mí quedarme en casa tiene mucho encanto. Probablemente porque antes, cuando trabajaba tanto, no la podía disfrutar“, reflexionó. Además de disfrutar de los rincones de su hogar y utilizar su tiempo para pintar, también está al tanto de su hijo y de su nieta.



La actriz es madre de Federico Jusid, quien es conocido por realizar bandas sonoras, entre ellas la de la película El secreto de sus ojos. Actualmente vive en Estados Unidos, donde se convirtió en padre.



Al tratarse de su primera nieta, Brando no ve las horas de poder abrazarla y pasar tiempo con ella. La pequeña se llama Nina y es la luz de los ojos de la actriz, quien aseguró ser una “abuela babosa“.



¿Cuál es tu trabajo favorito de la intérprete?