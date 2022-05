La altanera respuesta de Florencia Peña a las críticas por su nuevo programa

Lejos de mostrarse afligida por las duras críticas recibidas por su nuevo programa, Florencia Peña tuvo una altanera respuesta frente a cámaras en la noche del martes. La actriz y conductora se burló de los comentarios del público y deslizó un importante anuncio.

"Le tuvimos que cambiar el nombre al programa porque nosotros somo muy de... escuchamos la crítica de todos. Nos juntamos en casa y no dábamos crédito de los debates que hemos generado. Lo importantes que somos que estaban debatiendo como si no se qué", expresó Florencia Peña al comienzo de la segunda emisión de LPA (América).

Luego agregó sarcástica: "Tuvimos de todo: gente a la que le encantó, gente que lo aborreció, que lo vomitó, hay gente que le dio bobazos. Tranquilícense, no pasa nada, pueden poner otro canal. Asique hoy vamos a estar modositos. El programa ya se tiene que llamar La Pura Ama. Para que no moleste... Si no, la gente se molesta".

Siguiendo con su perfil de supuesta provocación, Florencia Peña acotó: "Yo lo que les digo...no les voy a decir 'mamamelá' porque se asustan. Quédense tranquilos, lo digo una vez y capaz al final... Vamos a hacer lo que nos pidió Twitter, porque la vida pasa por Twitter. Les vamos a dar el programa que quieren".

En un tono más recargado, Florencia Peña cuestionó: "¿Por qué pierden tiempo en ver lo que no les gusta? Para odiarse... No lo entiendo. ¿No te gusta?, te vas".

Finalmente, la artista subestimó al público enfatizando que la gente no entiende la intención de su programa. "Nosotros nos estamos riendo de ese humor. Cuando hicimos 'Casados con hijos', el primer año no solo fue un fracaso sino que además nos tildaban de berreta. No habían entendido que era una sátira, lo entendieron en las repeticiones. Pero nosotros nos estamos riendo de ese humor vetusto, nos estamos riendo de esa masculinidad que atrasa. Nos estamos riendo de eso, no estamos siendo literales. Pero bueno, nada, explicar un poco no viene mal. Podemos convertirnos en un programa explicativo", ironizó Florencia Peña.