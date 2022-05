Las emotivas palabras de Jey Mammon en el comienzo de La Peña de Morfi

La Peña de Morfi regresó a la pantalla de Telefe con su clásico envió dominguero que tendrá a Jey Mammon como reemplazo de Gerardo Rozín. Acompañado en la conducción por Jesica Cirio, el humorista, presentador y músico hizo su aparición al frente del ciclo pasadas las 11 hs. Antes de comenzar con el programa, Jey expresó unas emotivas palabras.

"Bienvenidas y bienvenidos a La Peña de Morfi. Me gustaría arrancar diciendo unas pequeñas palabras… La verdad que yo pienso en algo que es importante para mí. Quiero ser egoísta por un segundo y pensar que hace 10 años exactos que yo estaba empezando en La Pelu de Telefe y diez años después me vuelven a encontrar en el mismo lugar", comenzó diciendo Mammón.

"Por circunstancialmente se da venir acá y abrir la casa de La Peña, este proyecto de Gerardo Rozín que es hermoso y es la casa de la música. Yo no creo en las casualidades soy más de las causalidades. El año pasado abrí el piano después de mucho tiempo porque desde muy chico tenía el piano cerrado. Siempre aburró con una anécdota, pero para mí es una identidad, el piano es parte de mi vida", sostuvo.

"Las circunstancias de la vida me llevan a que Gerardo me abra las puertas de su peña y me abrió las puertas del piano para hacer la séptima temporada de La Peña de Morfi. Estoy muy agradecido a Telefe y quiero honrarte, Gerardo haciendo tu peña. Estoy muy feliz de estar acá con este equipo que va solo. Y antes de empezar se los quiero agradecer, ya arranca la séptima temporada de La Peña de Morfi", concluyó para dar paso al ciclo que llega con muchas novedades.

Recordemos que para este primer programa del ciclo estarán invitados Abel Pintos, Lito Vitale, Sandra Mihanovich, Los Palmeras y Los 4 de Córdoba. En esta nueva temporada de La Peña de Morfi, continúa el chef Santiago Giorgini junto a Rodrigo Cascón y la incorporación a la cocina de Mirta Carabajal y Silvia Barredo. Además, están Ariel Rodríguez cubriendo deporte, Luis Rubio y Pato Muzzio hacen humor y el trío musical Dos Más Uno.