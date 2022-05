Danna Paola le tiró un fuerte palo a Tini Stoessel por su romance con Rodrigo de Paul: "Qué feo eso de..."

Tini Stoessel siempre intentó mantener un perfil bajo en cuanto a lo mediático aunque es consciente de la gran fama que tiene alrededor del mundo. Sus relaciones amorosas nunca fueron noticia por algún escándalo, excepto cuando los rumores de una infidelidad de parte de Sebastián Yatra comenzaron a correr.

Todo comenzó cuando el colombiano se hizo amigo de Danna Paola y pasaban mucho tiempo juntos. A Tini nada le gustaba y las pruebas de una crisis por la mexicana eran cada vez más fuertes. Hasta que decidideron darle fin a su relación y la actriz de Elite se acercó más a Yatra.

Si bien en aquel momento Sebastián Yatra juraba que todo lo que decían no era cierto, la tensión entre Tini y Danna crecía cada vez más, sobre todo porque la argentina nunca negó los rumores acerca de que la mexicana fue la tercera en discordia en su relación con el cantante.

Luego de un tiempo Danna Paola intentó demostrar que las cosas entre ella y Stoessel estaban más que bien, la verdad es que a Tini no se la notaba contenta cada vez que se la nombraban o veía algo de su ex con ella. Quien encarnó el papel de Lucrecia en Elite hasta confesó que le gustaría trabajar con Martina.

El tiempo pasó y los rumores desaparecieron luego de que Tini comenzó a ser vinculada con otros hombres, pero Danna Paola siempre fue señalada como la culpable de romper la pareja entre Yatra y la protagonista de Violetta. Hace unos días cuando se confirmó el romance con Rodrigo de Paul, las redes explotaron.

Y aunque Danna Paola intentó no hablar, al final de cuentas no pudo contenerse. El primero en romper el silencio fue Sebastián Yatra quien contó que él se encontraba muy bien y que estaba feliz por su ex pareja y su nuevo romance ya que eso lo ponía muy feliz a él también.

Pero todo el hate que Danna Paola recibió por parte de los millones de fanáticos de Tini y Yatra jamás será algo que olvide. Es por eso que hace unas horas al enterarse del nuevo romance de Stoessel con de Paul y el escándalo que armó con Camila Homs, la mexicana se pusó picante en Twitter.

Y es que, al parecer Danna le habría tirado un fuerte palo a Tini Stoessel en la red social del pajarito donde escribió: "Voy a escribir una canción que se llame La Roba hombres. Wey Que feo eso de robarse hombres… Yo no necesito robarme a nadie". Mientras tanto, la argentina no dijo nada al respecto.