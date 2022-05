Bautista, el hijo de Emanuel Ortega, contó cómo se lleva con Julieta Prandi: "Tenemos una..."

Ya pasó más de un año y medio desde que Julieta Prandi y Emanuel Ortega comenzaron su historia gracias a la virtualidad y las redes sociales. Fue la misma conductara quién reveló que el hijo de Palito la contactó por Instagram y ahí empezó todo.

“Él me escribió primero, de casualidad vi su mensaje y desde ese día no nos desconectamos más. Él cree que almorzamos juntos en un programa de Mirtha Legrand y a mí me parece que nos cruzamos cuando él fue a tocar en el cierre del ciclo televisivo Poné a Francella, donde participaba”, reveló la rubia hace un tiempo atrás en diálogo con la revista Caras.

Las vueltas de la vida los reencontraron separados y con las desconfianza que da volver a apostar al amor luego de una separación y tras haber formado una familia. Sin embargo, Julieta Prandi y Emanuel Ortega se arriesgaron y hoy tienen una hermosa familia ensamblada.

“Primero todo fue a la distancia: me encontré hablando con un ser increíble y, cuando lo vi en persona, todo lo que creí que iba a pasar, sucedió: es el hombre que esperaba”, sumó Julieta sobre aquellos inicios que la hicieron hoy ser parte de un amor sano y feliz.

Pero ahora, y luego de confirmarse que la pareja está conviviendo desde hace un tiempo, el que habló al respecto con la revista Hola! fue Bautista, el hijo de Emanuel Ortega con Ana Paula Dutil. Además, el joven contó cómo fue su mudanza a Buenos Aires tras una década viviendo en Estados Unidos.

"Era algo que ya tenían planeado desde hace años. Extrañábamos a la familia y a los amigos. Cuando volvimos al país mis padres ya estaban separados. Tomaron la decisión cuando nos mudábamos. Mientras estén felices. Eso es lo que importa”, contó.

Pero lo que más llamó la atención de sus palabras es cuando le preguntaron cómo se llevaba con Julieta Prandi y aseguró: "Bien. Tenemos una buena relación”. Con esa frase y las declaraciones previas, el joven de 20 años demostró que no hay ninguna aspereza que limar en la nueva familia de su papá.