Cuál fue el último pedido que le hizo Mauro Viale a su mujer antes de morir

Este domingo se cumplirá un año de la muerte de Mauro Viale, una noticia que impactó en los medios por la sorpresiva partida del periodista, que se había vacunado contra el Coronavirus sin saber que ya estaba contagiado.



En línea con la religión judía, sus seres queridos levantarán un monumento en su memoria, en donde tallarán frases de amor para recordarlo, contó Leonor Viale, la viuda del periodista, en entrevista con Ángel de Brito, en LAM.





“Estoy cicatrizando heridas porque fue arrancado de la vida precozmente. Gozaba de buena salud, se cuidaba, hacía gimnasia, hacía una dieta que superaba a las de Cormillot. Era obsesivo con esas cosas. Él vivía para entregar su alma a la profesión y las cámaras”, comentó Leonor Viale.



“Es bastante dura la vida ahora porque, imagínate, que si estás acostumbrada a tener un compañero que todas las noches llega y te pregunta por la comida o si vamos a cenar, compartíamos las cenas, mirábamos a Jony y él calculaba porque se pasaban los números de rating”, reveló.



“Esto pasó porque no le dieron la vacuna a tiempo. Se la había ofrecido por izquierda, pero él no aceptó que fuera así. Lo lamentamos profundamente porque no llegó a superar este bicho maldito”, expresó.



Consulta sobre los últimos días y las últimas horas con vida de Mauro Viale, Leonor contó: “Esa noche de su último programa volvió a casa y se agarraba a las paredes. Llamamos a emergencias y lo rechazó, no quería saber nada. ‘El domingo tengo un programa grande que hacer, muchachos’, les dijo a los médicos”.





Leonor reveló, además, qué le dijo Mauro Viale en su último audio. “Fue el domingo a las 2 de la tarde, cuando me pidió las gotas de los ojos y su medicación porque tenía una arritmia, que no era grave porque estaba controlada. Jony le llevó eso, ropa y unos regalos. Se los dejó a las enfermeras porque no podía entrar”, contó.



“Yo me enteré de que se había muerto cuando llegó Jonatan del sanatorio. ‘Papá no está’, me dijo. El médico le recomendó que me lo dijera personalmente. Pobre, cargó con eso. Fue extremadamente duro y triste”, concluyó Leonor.