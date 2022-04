Yanina Latorre arremetió contra Fabiola Yáñez: "Se quiere hacer la..."

Este jueves, Yanina Latorre arremetió contra Fabiola Yáñez por la colección de carteras que la primera dama lanzó a días de convertirse en madre. La panelista de LAM (América) se refirió en duros términos a la pareja del presidente Alberto Fernández y aseguró que no le cree nada.

"Me aburre esta gente cliché. Lo hace para que dos bobas caigan. Está todo armado. No le hizo el cuarto al pibe y ¿hace carteras? ¡Por Dios!", cuestionó Yanina Latorre sobre el emprendimiento de Fabiola Yáñez.

Luego, sobre el detalle de la bandera argentina que la primera dama eligió como accesorio para las carteras, la picante panelista sentenció: "No todo lo artesanal es lindo".

Según detallaron fuentes cercanas a Yáñez, los artículos fueron hechos por mujeres de pueblos originarios. A su vez, Ángel de Brito leyó algunos párrafos de la entrevista que la pareja del mandatario argentino dio para la revista Para Ti. Entre ellas destacó, la decisión de Fabiola de "reciclar muebles" en lugar de comprar nuevos para el cuarto del bebé que está por nacer.

"¿Los hace ella a mano? ¿Recicla ella? Por ahí lo manda a hacer, se lo manda a un carpintero", redobló incisiva Yanina Latorre. Pero eso no fue todo, cuando el conductor de LAM comentó que Fabiola Yáñez sumó a mujeres que sufrieron violencia de género y cacicas para su emprendimiento, la panelista retrucó: "No le creo nada. Es que me aburre esta gente cliché. Lo hace a propósito para que caigan. Está todo armado. Se están caga... de hambre los pueblos originarios que están haciendo estas carteras".

Sobre el cierre del informe, Latorre cargó contra Yáñez al sentenciar: "Me da bronca cuando se pone al estilo de Laura Ingalls, con el vestido blanco tirada en el césped. Quiere vender una imagen que no es porque Fabiola no es así. Es de las fiestas clandestinas con las amigas. Se quiere hacer la buena".

"Yo a esta mujer después de todo lo que vi (refiriéndose a la fiesta clandestina), que nunca pidió perdón ni nada, no le creo nada y tampoco tengo que creer ahora que hace carteras", concluyó contundente la panelista.