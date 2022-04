Qué dijo Tacho Riera de sus escenas subidas de tono en El primero de nosotros

El reciente estreno de El primero de nosotros, la tira éxito de Telefe y Paramount+, está dando mucho de qué hablar. Ya cuenta con una gran cantidad de fanáticos que no quieren perderse nada de lo que pasa delante de las cámaras.

En una reciente entrevista con La Once Diez, Nicolás Riera, o más conocido como Tacho Riera, habló sobre las escenas subidas de tono que protagoniza junto a Damián De Santo. "Lo que más me preocupa en cuanto a esas escenas, no es ir a fondo o no, a veces puede ser algo burdo sin poesía. Con Damián es un placer laburar, es muy talentoso", señaló al aire.

Y continuó: "A Damián le tiras una y te la devuelve increíble, nos escuchamos mucho, nos prestamos mucha atención, las escenas son como muy vivas. Ninguno de los dos puso un límite de hasta acá sí o no, y creo que cuando menos te limitas más fluye la escena".

Tacho Riera participa en 'El primero de nosotros', la tira éxito de Telefe y Paramount+

"En todos mis personajes lo que noto es que deja de tener importancia el género, uno se enamora de la persona, sea hombre o mujer. A este pibe le gusta un pibe más grande", explicó.

Además, al aire bromeó acerca de las cosas más insólitas que le han solicitado sus admiradores tanto en la calle como en las redes sociales. "Me han pedido muchas fotos de mis pies, hay como un fetiche con mis pies, pero son lindos eh", señaló entre risas.