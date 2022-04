La picante respuesta de Mirtha Legrand a quienes se burlan de su edad: "Ojalá ellos..."

Mientras permanece la incógnita sobre la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión, la diva fue consultada sobre diversos temas en un móvil de LAM (América) mientras ingresaba al Teatro Colón. Fiel a su estilo, la legendaria conductora respondió de manera picante a cada pregunta.

Sobre su regreso a la pantalla chica, Legrand se limitó a asegurar de manera categórica: “Ya vamos a estar, yo voy a estar, en lo que a mí respecta te puedo decir que voy a estar”. La estrella no quiso hablar sobre el asunto porque todavía hay detalles a definir.

Luego, cuando le consultaron por la decisión de la primera dama Fabiola Yañez de dar a luz en un sanatorio privado en vez de en un hospital público, Mirtha Legrand deslizó de modo un tanto esquivo: “Y...no sé, tendra sus motivos, pero los desconozco”.

A su vez, la diva desmintió los rumores de tensiones con Adrián Suar. “No, no es verdad, no crean todo lo que dicen, todo es mentira”. En tanto que cuando le preguntaron si competiría con Juana Viale en el mismo horario, Mirtha Legrand expresó cortante: “No, no, basta por favor con eso”.

En un intento por descomprimir la charla, el cronista de LAM aludió a los memes que circulan en las redes en tono de burla, a lo que Mirtha respondió fulminante que no le molestan las ironía. “Nada, los tengo bien vividos (sus años), ojalá ellos lleguen a mi edad como yo”, sentenció.