En medio de las críticas, Beto Casella opinó sobre Granizo

El pasado 30 de marzo, Netflix estrenó Granizo, el nuevo film que tiene como protagonista a Guillermo Francella. En 24 horas logró posicionarse como el largometraje más visto en Argentina y hay muchos puntos de vista diferentes sobre la ambiciosa producción de Marcos Carnevale.

La historia gira en torno al meteorólogo Miguel Flores, quien falla a la hora de emitir un pronóstico. El hombre pasa de ser el más querido por la audiencia al más odiado en segundos ya que la gente no le perdona que no advirtiera sobre la caída de un granizo que iba a azotar a Buenos Aires.

El lanzamiento generó una lluvia de críticas y hay quienes fulminaron el film. Sin embargo, hubo otros que salieron a apoyar la producción nacional como fue el caso de Beto Casella. En el programa que conduce en El Nueve, indicó: "Hay críticas variadas, a mí me pareció una película simpática…pero bueno, hubo críticas que señalaban como que ‘era el Francella del siglo pasado’ ¡Muy duro!".

Y agregó: "Yo tengo como norma, cuando se trata de cine argentino, que da laburo a mucha gente. Me ha pasado que algunos no me han gustado… y bueno, digo que es pasatista. Pero esto es personal, tampoco es que Francella tenga que tener inmunidad absoluta, impunidad y que todo lo que haga uno tenga que decir ‘ay que bien, acá está bárbaro él'".

Beto Casella

Finalmente, opinó: "Me pareció entretenida, tampoco es que uno vaya a esperar cine iraní. Yo no quiero jugar al crítico de cine experto, pero ahí el director podría haber buscado otro Francella y no pase esto de Pepe Argento. Podría haber estado mejor dirigida, es mi humilde punto de vista".