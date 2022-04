Descubren a Rolando Graña durmiendo en el hall de su edificio

Una foto de Rolando Graña se volvió viral en las redes sociales. En la imagen se puede ver al periodista durmiendo en el hall del edificio donde vive. Tras las repercusiones que generó la foto, fue su mujer quien salió a dar detalles de lo sucedido.

Según compartió Giselle Krüge, ambos olvidaron las llaves del departamento y tuvieron que esperar la llegada de un cerrajero. Giselle recurrió a su cuenta de Instagram para subir a sus historias una serie de fotografías donde se lo ve a Graña recostado en el sillón del hall principal del edificio, con un cepillo de dientes y una pasta, a la espera de poder ingresar a su departamento.

"12 de la noche. Nos olvidamos las llaves. Esperando al cerrajero que cuando vea quién se quedó afuera... Rolo se durmió esperando al cerrajero".

"Llegó el cerrajero, Alina aplaude", siguió Giselle, en referencia a su hija. Acto seguido, mostró al cerrajero en acción y agregó: "Vamos que entramos. Rolando ya está despierto".

"Entramos. El cerrajero pide selfie". Además, aclaró: "No fue canje, fueron 4500 pesos. Excelente servicio".

En febrero pasado, el periodista fue noticia luego de vivir un tenso momento durante la emisión del programa América Noticias (América TV) cuando una mujer irrumpió de manera abrupta en los estudios para realizar una denuncia por un presunto acoso sexual. El hecho descolocó a Graña, conductor del ciclo, y a los panelistas, y de inmediato se interrumpió la transmisión.

"Pedimos disculpas por la abrupta ida a corte del bloque anterior. No suelen suceder estas cosas, pero ingresó aquí a América Noticias una persona con evidentes problemas de salud mental y no da...", comentó Graña.

Sobre el corte de la transmisión, agregó: "No supimos cómo hacer para contenerla en lo inmediato, así que preferimos ir a corte para que su identidad no se divulgara y ella no fuera estigmatizada por lo que estaba haciendo, un desborde evidente. Ahora estamos viendo qué hacer con ella y por eso, de esta manera, retomamos América Noticias".