Así quedó el rostro de Mickey Rourke tras sufrir un doloroso accidente

Mickey Rourke es una fanático de los deportes de contacto y alto riesgo. Pero este tipo de actividades tienen su cuota de peligro. Así quedó evidenciado en una foto que compartió el actor en su cuenta de Instagram. En la imagen se puede cómo quedó el rostro de Mickey tras sufrir una fuerte caída practicando skate.

"Parece que mis días de skate han terminado", escribió el actor junto a la foto donde se puede ver un profundo corte en su frente. "¿Alguna vez escuchaste a un skater diciendo eso después de una caída? No. Se levantan y lo hacen de nuevo, hombre. Como boxeador, ¿alguna vez dijiste ‘hasta acá llegué'? Lo dudo", comentó un seguidor al ver la imagen.

La referencia al boxeo fue muy acertada. Desde hace años el actor se dedica a practicar ese deporte. Su pasión por el cuadrilátero comenzó en su adolescencia. Rourke acumuló un récord de boxeo amateur de 27 victorias, incluidos 12 nocauts consecutivos y tan solo tres derrotas.

Uno de sus últimos grandes éxitos en la pantalla grande fue como protagonista de El luchador, el film de 2008 en el que se puso en la piel de un luchador profesional en declive. Por su interpretación, fue nominado al Oscar en la categoría de mejor actor y galardonado con un premio BAFTA, el Globo de Oro y el Independent Spirit Award.

Actualmente, el actor se encuentra trabajando en cinco películas que lo tendrán como protagonista: Cursed (junto a Lindsay Lohan), She’s Still Here (con Ali Larter y Jennifer Carpenter) y The Seeding, 3 Days Rising y Section Eight.