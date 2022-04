El susto que pasó Isabel Macedo a semanas de dar a luz

Isabel Macedo debió acudir al médico de urgencia. A la espera de su segundo hijo con Juan Manuel Urtubey, la actriz comenzó con contracciones y se asustó mucho. La actriz, que transita la semana 30 de su embarazo, contó en sus redes sociales que sentía la panza muy dura y que sus médicos le indicaron reposo absoluto.

"Finalmente, me mandaron a hacer reposo. No sé por cuánto tiempo. Obviamente que yo me vestí y todo porque siempre tengo la idea de seguir adelante con mi vida", contó en sus Instagram.

Luego, la mamá de Isabelita, contó detalles de lo sucedido. "Me lo voy a tomar con mucha calma porque ayer me asusté. Tenía muchas contracciones, la panza muy dura. Me estaba pasando eso últimamente pero tampoco con contracciones tan frecuentes", expresó en otro de los videos que publicó en sus redes sociales.

La última vez que Isabel había mostrado la evolución de su embarazo había sido en enero con un emotivo video, cuando por entonces transitaba la semana 17. Cabe recordar que a principios de diciembre, Isabel mostró por primera vez una filmación de su panza para anunciar que estaba en la dulce espera.

En tanto, Urtubey ya había confirmado en una entrevista radial que estaba esperando su segundo hijo con su pareja. “Estamos muy entusiasmados y felices”, había dicho el ex gobernador de Salta en diálogo con La Red (AM 910).