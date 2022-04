Elba Marcovecchio confesó por qué no habrá vals con Jorge Lanata en su casamiento: "Me da medio..."

En un móvil con Intrusos (América), Elba Marcovecchio reveló algunos detalles de su celebración de casamiento junto a Jorge Lanata, que tendrá lugar el próximo 23 de abril.

Entre otras cosas, Marcovecchio contó que está dedicada de lleno a los preparativos y que lucirá un diseño de Gino Bogani. “Es maravilloso. Gino es un artista", enfatizó la agogada a la vez que agregó que no hará cambio de ropa. En cuanto al look de Lanata, la letrada remarcó que el conductor le prohibió dar detalles.“Jorge tiene todo listo pero me tiene terminantemente prohibido contar así que no me van a meter en problemas”.

Por su parte, la panelista Nancy Duré remarcó: “Yo estoy muy preocupada por el baile. No puede haber un casamiento sin baile, sin carnaval carioca”. A lo que Elba Marcovecchio respondió: “¿Vos decís que lo convenza para esa fecha de hacer un trencito?”, y luego reconoció que habrá un DJ, a la vez que detalló: "Va a haber mucho alcohol, así que la gente se va a divertir mucho”.

Además, cuando le preguntaron a la abogada si bailará el vals con Jorge Lanata, ella remarcó: “¿Vals? No. Me da medio polilla el vals”. También destacó que no habrá videos emotivos y se mostró desinteresada en los típicos rituales de las fiestas de casamiento.

Finalmente, sobre su relación con Lanata, Marcovecchio explicó: “Yo trabajo mucho con lo que son los derechos de imagen y con lo que es la libertad de expresión, qué utilización se puede hacer de lo que es la voz, la imagen, la vida de una persona. Entonces obviamente en este tema Jorge es mi némesis. Es mi gran opositor. Él es el señor libertad de expresión”. Además, recordó que se conocieron durante una mediación con Florencia de la V y que a partir de ahí no se separaron.

Entre los detalles más llamativos de la boda entre Jorge Lanata y Elba Marcovecchio se destaca la voluntad de los novios de que sus invitados no les hagan regalos materiales a ellos. “Como lo único que quisiéramos es un original de Rothko (en Christie´s, 3 millones de dólares aproximadamente los más baratos) hemos decidido que lo más oportuno es donar los regalos a quien los necesite y haga un buen uso de ellos: la fundación Margarita Barrientos. Recibirán en los próximos días los links de sus necesidades por WhatsApp. No sean ratas, piensen que no es para nosotros y quedarán muy mal si eligen el costo de un portarretratos. Gracias”, expresó la pareja en la invitación.