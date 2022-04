La dolorosa amenaza que Alberto Ferriols le hizo a Bettina, la hija mayor que tuvo con Beatriz Salomón

Beatriz Salomón fue una de las grandes vedettes argentinas y una de las más recordadas actrices de las películas de Alberto Olmedo. Pero las vueltas de la vida hicieron que los últimos años de su vida viviera alejada de los medios y sumida en la pobreza.

El vacío que le hicieron en el ambiente artístico vino como consecuencia de la polémica cámara oculta que vivió ella y su esposo en aquel entonces, Alberto Ferriols, en 2004 durante la transmisión del programa Punto Doc. El ciclo conducido por Daniel Tognetti los humilló en vivo al compartir un video sexual que dejaba en evidencia al cirujano con un hombre.

Eso desencadenó en una separación escandalosa y cientos de conflictos legales, no solo con la producción del programa sino entre Beatriz Salomón y Alberto Ferriols por varias razones, como la cuota alimentaria de sus dos hijas, Bettina y Noelia.

Cuando la actriz falleció en 2019, las dos adolescentes comenzaron a tratar de recomponer el vínculo con su papá y se mudaron con él, Sin embargo ahora, dos años y medio después, un nuevo escándalo deja en evidencia que las cosas no están para nada bien entre las hijas de la vedette y su padre.

Fue la mayor de ellas, Bettina, quien se comunicó con Andrea Taboada para sacar a la luz la verdad sobre Ferriols. "Hola Andrea, yo estuve estos últimos años con mi papá y no estuve nada bien. Quiero hablar con alguien porque creo que ya es tiempo y no aguanto más. Me da miedo de lo que pueda suceder”, dijo la joven.

Según confirmaron en LAM, el programa de Ángel de Brito, y sumado al testimonio la tía de las chicas, Alberto Ferriols ingresó de manera violenta al domicilio en el que residen, amenazó a Bettina diciéndole que esa era su casa y las echó a la calle junto con su mascota.

Aparentemente, el ex marido de Beatriz Salomón también las tendría amenazadas desde que murió la vedette y les habría hecho firmar algunos documentos para quedarse con la propiedad. Además se conoció que en su momento vendió el auto de la actriz y todas sus pertenencias, sin permitirle a las chicas opinar al respecto.

Bettina decidió acudir a la policía y hacer una denuncia contra su padre. Con apoyo de sus tíos puso un abogado y está decidida a contar todo lo que Alberto Ferriols no le permitía por tenerla bajo amenaza. Lo peor de esta historia es que las dos adolescentes temen por su vida, dejando en claro el nivel de violencia, tanto física como psicológica, de su padre.