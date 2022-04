La reacción de Alina Moine tras la confirmación de su romance con Marcelo Gallardo

Alina Moine quedó en el centro de la escena luego de que en los últimos días se confirmara su romance con el entrenador de River, Marcelo Gallardo, con quien ya se la vinculaba desde hace algunos años, aunque desmentido siempre.



En aquel momento, se había mencionado un viaje de la periodista a Miami junto a Martín Bossi, algo que, según los rumores, había sido planeado para despistar, ya que su propósito originalmente era encontrarse con el director técnico.



Luego de un buen tiempo sin que se volviera a tocar el tema en los medios, en los últimos días confirmaron el romance entre El Muñeco y Alina en Socios del Espectáculo, donde aseguraron, además, que no se trataría de una relación clandestina, sino de un amor que está en pleno ascenso y a punto de blanquearse.





Lo que explicaron en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares es que, hasta no concretarse la separación entre Marcelo Gallardo y Geraldine La Rosa, no habrá ninguna aparición en público ni nada que se acerque a un blanqueamiento de la relación.



Justamente la todavía esposa del técnico de River, Geraldine La Rosa, se comunicó con el programa Socios del Espectáculo y dejó un mensaje por intermedio de la panelista Karina Iavícoli.



“Dice que a Marcelo lo quieren destruir. No soportan verlo como el número 1. Es un plan sistemático desde hace muchos años, que quieren bajarlo del lugar en donde está. Y ella asegura que sigue con Marcelo Gallardo”, contó Iavícoli.





Por su parte, mientras continúa tejiéndose el rumor en los medios, Alina Moine sigue haciendo su vida normal, o al menos es lo que intenta aparentar en las redes sociales, como lo hizo en las últimas horas, más precisamente en su cuenta de Instagram.



Es que la periodista de ESPN publicó una historia en la que se la podía ver con amigas compartiendo un bautismo. Lejos de confirmaciones o de esconderse, se mostró sonriente y al margen de lo que se comenta desde hace algunos días.