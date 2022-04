Quiénes fueron los verdaderos amores de Graciela Borges

Graciela Borges llegó a todas partes del mundo con su talento. No solo conquistó a los argentinos con su voz tan característica, su capacidad actoral y su belleza, sino a diferentes espectadores de todo el mundo que no dudaron en ver sus películas y series.



Pero además de ganarse el corazón de todos por sus actuaciones, también llamó la atención de varios hombres que cayeron rendidos a sus pies. A lo largo de los años, la actriz ha mantenido diferentes relaciones.



Algunos de los romances salieron a la luz, y otros prefiere guardárselos para ella misma. Sin embargo, nunca dudó en referirse a los grandes amores de su vida: esos que recordará para siempre.



Fuente: Instagram - gracielaborgesfans

Los hombres que conquistaron por completo a Graciela Borges

Juan Manuel Bordeu

Uno de los grandes amores que tuvo Graciela Borges fue Juan Manuel Bordeu. Ambos se conocieron por amigos en común y no tardaron en enamorarse perdidamente. Tal es así, que hasta contrajeron matrimonio y diez años más tarde formaron una familia.



Ambos se convirtieron en padres de Juan Cruz, quien es el único hijo de la actriz. En varias oportunidades, la intérprete demostró el gran cariño que tiene por su ex marido: "Tuve el marido más ideal que haya tenido nadie en la vida", aseguró en el 2020 cuando se cumplieron 30 años de la muerte del piloto de carreras.



Cuando él se encontraba aún con vida, la pareja decidió separarse. Sin embargo, la actriz siempre guardó los mejores recuerdos que vivió junto a él y de la bella relación que mantuvieron durante tanto tiempo.



"Yo me casé con él siendo muy joven; tenía 18 años cuando me enamoré de Juan Manuel“, declaró. “Junto a él tuve una vida maravillosa. Fui muy feliz y me dio a mi amado hijo, Juan Cruz. Fue una época de oro, solo tengo recuerdos amorosos de ese tiempo", agregó.









Raúl de la Torre

Por la vida de Graciela Borges también pasó Raúl de la Torre, un director de cine que construyó una filmografía centrada en el universo femenino y su análisis. Para ello, contó con la ayuda de la famosa actriz que se convirtió en la protagonista de varias de sus películas.



Mientras filmaba la producción titulada Heroína en 1971, la actriz se enamoró de este famoso director. De acuerdo a sus propias palabras, con Raúl tuvo una relación que se marcó por su idas y vueltas.



“Fue una linda relación, nunca convivimos. Ahora vive en los Estados Unidos, lo adoro. Siempre que viene, nos vemos", había dicho en el año 2000. El director falleció en el 2010, y la actriz siempre lo recuerda con amor.



¿Conocías estas historias de amor?