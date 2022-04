Todo lo que tenés que saber sobre el show que dará Metallica este sábado en Argentina

La espera terminó. Luego de dos años de pandemia, la presentación de Metallica en Argentina será este sábado 30 de abril en el Campo Argentino de Polo. Con entradas completamente agotadas, la banda integrada por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo se reencontrará con sus fans argentinos para celebrar el 30 aniversario de The Black Album, el disco que los catapultó a nivel mundial y los ubicó entre las banda más grandes del planeta.

Recordemos que la presentación de Metallica en nuestro país fue reprogramada en dos oportunidades por culpa de la pandemia de covid. Primero se había anunciado para el 18 de abril de 2020 y luego se pasó al 4 de diciembre del mismo año. Ambos conciertos fueron cancelados.

A continuación, todo lo que tenés que saber sobre el regreso de la banda de Trash Metal más legendaria del mundo:

Horarios

BOLETERÍA | 11 HORAS

PUERTAS | 15 HORAS

MARINA FANGES | 18.30 a 19.00 HORAS

GRETA VAN FLEET | 19.30 a 20.30 HORAS

METALLICA | 21.00 a 23.45 HORAS

Artistas invitados

A las 18.30 horas, Marina Fanges estará abriendo la jornada en el Campo Argentino de Polo. Artista visual, compositora, multi-instrumentista e intérprete, Marina forma parte de la nueva generación de músicas argentinas. Ha realizado giras en Europa, Latinoamérica y Japón, mostrando sus canciones que abarcan el espectro del indie folk al rock intenso, y pintando murales en diversas ciudades del mundo. Con cuatro discos, decenas de colaboraciones y singles, actualmente se encuentra trabajando en un nuevo disco que saldrá durante este año.

Por su parte, luego de su última visita a Argentina, en el marco de Lollapalooza Argentina 2019, Greta Van Fleet, la demoledora banda de los hermanos Kiszka, abrirá el show de Metallica a las 19.30 horas.

Formada en Frankenmuth, Michigan en 2012, Greta Van Fleet está formada por tres hermanos, el vocalista Josh Kiszka, el guitarrista Jake Kiszka, el bajista /tecladista Sam Kiszka y el baterista Danny Wagner. Juntos han vendido más de dos millones de álbumes en todo el mundo, han actuado en "Saturday Night Live", "The Tonight Show" y "The Late Show with Stephen Colbert", encabezaron las listas de Billboard US Mainstream Rock y Active Rock con su single debut "Highway Tune" en 2017, ganaron el premio Grammy al Mejor Álbum de Rock en 2019 por From the Fires y alcanzaron el número 1 en las listas de Billboard con su debut de larga duración, Anthem of the Peaceful Army en 2018.

Hoy están presentando The Battle at Garden's Gate, su último trabajo discográfico. "The Battle at Garden's Gate trata sobre la esperanza y la superación de los desafíos que enfrenta la humanidad", manifestó Sam Kiszka, y añadió "Vivimos en un mundo impulsado por instituciones superficiales y este álbum es un recordatorio de que depende de nosotros cantar desde el silencio."

Cómo llegar al show

TRENES: Tren Mitre (Ramal Suárez) - Estación 3 de febrero.

El último tren a José León Suárez sale a las 23:26 hs. Mientras que el último tren sentido a Retiro sale a las 22:53 horas.

SUBTES: Subte línea D. Estación Palermo.

El último servicio hacia Catedral sale a las 23:33 horas y el último servicio con destino a Congreso de Tucumán sale a las 00:07 horas.

COLECTIVOS: ofrece servicios durante todo el día y toda la noche, habiendo refuerzo de servicios para el turno noche.

Las líneas que llegan hasta el Campo Argentino de Polo son:

10 (Palermo - Wilde) Va a Obelisco y a Constitución

29 (Olivos- La Boca) Va a Plaza de Mayo

34 (Palermo - Liniers)

130 (Est. Boulogne - Barrancas Belgrano - Retiro - La Boca)

160 (Claypole - Ciudad Universitaria)

166 (Palermo - Morón)

15 y 64 (Por Luis María Campos)

TAXIS: habrá una parada sobre Avenida Libertador las 24 horas.