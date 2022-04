Barby Franco contó por qué odia a Mariana Brey: “Me dijo que con Burlando iba a…”

Siempre se dispararon dardos venenosos, la tensión se torna siempre notoria cuando comparten un mismo espacio, algo las enemista. Barby Franco y Mariana Brey han profesado una declarada escasa afinidad, que se remonta a cuestiones personales.

En las épocas que configuraban el panel de LAM, las dos famosas se tiraban munición pesada, generalmente en torno a Fernando Burlando, que es la pareja de Barby hace muchos años y de quien Brey ha confesado que estuvo enamorada durante un periodo importante.

Claro que siempre flotó en el aire la duda, la incógnita del verdadero motivo que impulsa a Franco y Mariana a esa especie de odio, esa ausencia de armonía. Hasta que finalmente, la actual novia del letrado tomó el toro por las astas y contó toda la verdad.

En una visita a LAM, Barby se animó a abordar un tema remanido, que data de una montaña de años atrás, más precisamente al nacimiento del amor con el famoso abogado, cuando apenas transitaba por sus veinte años, a ese flechazo iniciático.

La ex azafata de Guido Kaczka no dudó en clarificar las diferencias que nota entre Mariana y otras mujeres que supieron caminar al lado de Burlando: "Me crucé un montón de ex novias de él y la mejor, pero ella tuvo una mala maniobra una vez en camarín cuando yo tenía 20 años y no me gustó, dije ‘eso es re de mala leche’".

Rápido de reflejos, Ángel de Brito metió el dedo en la llaga y le consultó: "¿Qué te dijo?”. Así llegó la gran revelación de Barby sobre el factor que incidió para odiar a Mariana: “Se hizo la canchera, me dijo 'te va a durar tres meses, mi amor, y hace once años que estoy'. Ella proyectó en mí lo que le pasó a ella".

El conductor del ciclo de América reconoció: "Recién ahora, después de años de preguntártelo entiendo por qué no te la bancás". Por su parte, Yanina Latorre aportó: "¿Eso fue cuando trabajabas con Guido en eltrece y ella estaba en Este es el Show?", lo que recibió la respuesta de Barby: "Claro".