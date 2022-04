Miriam Lanzoni fue demorada en un aeropuerto por un particular objeto que llevaba en su cartera

Durante una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Miriam Lanzoni reveló el tenso momento que vivió en un aeropuerto de México debido a un insólito malentendido.

"Estaba regresando de México, porque estoy haciendo unos castings allá, y en uno de esos castings necesitaba un arma. Una persona que me da una mano en todo me consiguió una réplica idéntica", comenzó contando la actriz. Y continuó: "Entonces, hago el casting con la réplica del arma. Y el día que me vuelvo para Buenos Aires, él me pasa a buscar y digo ´uy, cierto, me olvidé de devolverle su arma´. Me lo pongo en la cartera, nos pusimos a hablar de otras cosas, subo, despacho, dejo todo en la cinta para que pase por el escáner. Cuando empecé a ponerme mis cosas de nuevo, agarro el celular y me dijeron que no lo podía tocar. Ya el trato empezó a ser otro", recordó entre risas.

"No me enroqué, como estaba de tan buen humor, me quedé esperando. Pero vuelven a pasar mi maleta y dije ´ay, no, la p...madre´. Pensé que era por los maquillajes, porque a veces los pongo en la cartera y se excede en el peso permitido y me lo terminan sacando, siempre me pasa lo mismo. Me preguntaron si estaba llevando un expansor de zapatos y le dije que no". Pero luego, añadió: "Se empiezan a poner guantes, veo que se hablaban entre ellos. Y cuando abren, sacan de adentro de la cartera el arma".

"Me empecé a tentar, no podía creer lo que estaba pasando. Quería contarles la verdad y no me dejaban. Claro, yo me empecé a reír y parecía que me estaba burlando. Me empezaron a tratar como un delincuente. Yo no había tomado conciencia", expresó sobre el momento que estaba viviendo. Sin embargo, la tensión escaló. "De los nervios, me empecé a poner como intensa en querer demostrar de qué se trataba. En un momento eran quince personas rodeándome, quería que vean mi teléfono para que vean que soy actriz".

"Me asuste porque un tipo viene y me pregunta por qué tengo un arma, y me dice que quizás tenían que demorarme para que les explique qué pasó. ´Es procedimiento´, me dijo. ‘Por favor, pierdo el vuelo´, les decía, pero ellos me insistían que lo tenían que resolver. Les dije que era una réplica, pero que sino me dejaban mostrarles el teléfono, no podía explicarles. El tipo se va un minuto, que para mí fueron veinte, se pusieron a debatir qué hacer conmigo", contó.

"Tuve pánico. Uno no lo controla, cuando sentís que se vuelve tan injusto, vi quince personas rodeándome, me empezaron a cachear, me hicieron sacar las botas de nuevo, vino un perro de estos que huelen narcóticos...Es un montón. Tenía miedo de la reacción, y en el afán de querer explicar decía ´ay, la voy a cag...´. Es una situación fea, engorrosa, por eso en un momento me calmé y le dije que le daba la clave de mi teléfono para que vea. Obviamente se dieron cuenta que era una réplica y me dejaron ir. Muy bizarra la situación", concluyó.