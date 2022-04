Revelan el audio más escabroso de Johnny Depp en el juicio con Amber Heard

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard alcanzó un momento cumbre de tensión esta semana cuando los abogados de la actriz se encargaron de revelar algunos audios que el astro de Hollywood le envió, y uno de ellos resultó ser sin dudas el más escabroso.

En medio de una discusión de entrecasa, en el largo audio de seis minutos Johnny Depp amaga con cortarse la piel con un cuchillo. En tanto que también se la escucha desesperada a Amber Heard, implorándose a su expareja que no se lastime.

A la hora de argumentar, tanto ese audio donde otro en el que se escucha al protagonista de Piratas del Caribe insultar ferozmente a la actriz, Depp se limitó a decir: “Estaba bastante confundido. Me encontré con ella con la esperanza de que se retractara de esas mentiras con las que había alimentado al mundo. De ninguna manera ella estaba dispuesta a hacer eso, no podía entender por qué estaba ahí”.

Luego, el popular artista agregó compungido: “Me habían sacado todo. Mis hijos no podían escapar del hecho de que todo se había hundido”.

En ese instante, los abogados de Amber Heard le preguntaron a Johnny Depp por qué intentó lastimarse, él respondió: “Pensé que la señorita Heard me había llevado a San Francisco, claramente, bajo falsas pretensiones. No sabía qué buscaba. Tenía un cuchillo en mi bolsillo, lo saqué y le dije: ‘Acá, cortame. Esto es lo que vos querés hacer. Me sacaste todo ¿Querés mi sangre? Tomala’. Ella decía que no y [le dije]: ‘Si no vas a tomarla, es todo lo que me queda’. Si ella no iba a hacerlo, tenía que hacerlo yo. Era el final. Yo estaba roto. La única respuesta estaba ahí. No era una amenaza contra la señorita Heard, era sobre derramar mi sangre, lo único que ella no tenía".