Por qué se separó Fabián Doman de su novia, la abogada Viviana Salama, a 10 meses de relación

A finales del 2021, un año bastante agitado para Fabián Doman, apareció en su vida Viviana Salama, un nuevo amor. Juntos compartieron un romántico verano en Punta del Este, donde se mostraron en todos los eventos de la temporada, y hasta dieron algunas entrevistas juntos hablando de su historia.

“Estoy con mucha alegría por haber encontrado una compañera y estar bien juntos. Para ella es un mundo nuevo, distinto y no le genera el peso que no siendo del ambiente le podría generar. Compartimos muchas cosas en las que coincidimos y eso facilita un montón”, le había dicho el periodista a Para Ti el pasado enero.

La pareja se habría conocido gracias a que Fabián Doman se tuvo que mudar tras su separación de Laura de Lillo, con quien estuvo en una relación por tres años. La persona que se encargó de buscarle un nuevo techo los presentó y así surgió el amor.

“Me gustó: belleza y personalidad. Pedí su teléfono y ella se negó a que me lo pasaran. Pero, a escondidas, sus compañeras me lo dieron. Entonces le escribí y no rechazó mi invitación a un café”, contó el periodista sobre el momento en que vio a Viviana Salama.

Tanto Fabián Doman como la abogada y agente estrella de bienes raíces habían admitido tener experiencias de vida similares, lo que hacía que la relación fuese más fácil para ambos. Además, fue el conductor de Momento D quien aseguró que para él ella fue un regalo del destino.

Sin embargo no todo dura para siempre. Así como el verano los encontraba enamorados y felices juntos, el otoño les deparó una nueva sorpresa. Tras diez meses de relación, el periodista y la abogada decidieron tomar caminos separados.

Lo sorpresivo de la noticia es que el pasado viernes ambos estuvieron juntos en el festejo de los 50 programas de Momento D. Pero la triste nueva llegó el domingo de la mano de Pampito, quien lo confirmó por medio de su cuenta de Twitter.

Allí el periodista aseguró que la decisión la tomaron entre ambos y en muy buenos términos, y que decidieron continuar siendo amigos. Además sumó que el viernes, en la celebración del programa de El Trece, a ambos se los vio muy relajados, lo que demuestra que no hubo ningún conflicto mayor entre Doman y Salama.