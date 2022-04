Jorge Lanata se ausentó de su programa y generó preocupación

Jorge Lanata no estuvo presente este jueves en su programa de Radio Mitre. Desde su entorno aseguraron que el conductor estuvo descompuesto y prefirió quedarse en su casa descansando. Según informaron no fue necesario realizar ningún control médico.

Por su parte, Lanata celebrará este sábado su casamiento junto a su pareja, la abogada Elba Marcovecchio. Fue Eduardo Feinmann quien aseguró que su colega estaba haciendo un trámite sobre su boda. Por caso, no realizó el clásico pase con el periodista.

Mientras sus compañeros bromeaban sobre lo "asustado" que estaría el periodista, quien ocupó el lugar de Lanata fue Gonzalo Sánchez, quien agregó: "Jorge está en el andarivel del casamiento. Hay trámites por delante, cosas que hacer. Por eso estoy acá, me pidió que lo reemplazara", aseguró.

El periodista anunció su boda en diciembre. Pasaron los meses y comenzaron a difundirse algunos detalles del festejo. En LAM dieron a conocer la particular fecha elegida. "Se casan el 23 de abril", aseguró Ángel de Brito, algo que fue corroborado por la panelista. "Es el día de San Jorge", apuntó la periodista Pía Shaw.

En relación a la boda, Elba había adelantado que se pensó en algo más íntimo, aunque de los 50 invitados iniciales, la lista se duplicó a 100. "Será una linda comida íntima, prolongada, extensa, relajada y elegante", dijo la letrada en una entrevista para Intrusos.

En relación a los invitados, hicieron hincapié en un famoso muy importante en la vida de la abogada que quedó afuera de la lista. "Llama mucho la atención porque es un vínculo de trabajo de muchísimos años", comenzó diciendo Shaw antes de revelar la identidad del famoso: Fernando Burlando.

El letrado trabajó muchos años junto a Marcovecchio compartiendo el mismo estudio de abogados. Pero parece que las cosas no terminaron bien entre ellos. "Se hizo público cuando Elba decidió abrirse de alguna manera del estudio jurídico del doctor Fernando Burlando que no está invitado al casamiento", explicó la panelista sobre los motivos por los cuales se decidió no invitarlo.